Caldo: domani 6 città da bollino rosso, 13 venerdì

Sei le città da bollino rosso per il caldo domani in Italia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, il livello 3 per le ondate di calore scatterà giovedì a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Venerdì invece le città da bollino rosso saliranno a 13: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Roma, Torino, Venezia e Verona. Le città da bollino arancione domani saranno 13 (come oggi) e 10 venerdì. Le ondate di calore, spiega il Ministero, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.

LaPresse