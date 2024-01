Calo record delle nascite, ma Rimini cresce

Continua a crescere la popolazione residente, tra cui i cittadini ultracentenari: la signora più longeva ha 106 anni.

Un incremento anche del numero delle famiglie, soprattutto quelle unipersonali, e delle coppie che convolano a nozze. Un calo, invece, per quanto riguarda le nascite e, dopo tre anni, anche dei decessi. Tra i nuovi nati, i nomi preferiti sono Ginevra ed Enea.

“Ci sono fenomeni che, anche alla luce delle tendenze nazionali, vanno interpretati e letti con molta attenzione – sottolinea l’assessora Anna Montini – come il trend delle nascite in calo, l’aumento dei nuclei familiari monocomponente, contraddistinti da una forte componente anziana. Ma sei evidenzia anche il positivo flusso migratorio, il calo degli stranieri e la crescita dei matrimoni. Questi report demografici annuali e semestrali sono strumenti assai utili he ci consentono di monitorare l’evoluzione dei residenti e la composizione della popolazione che muta lentamente di anno in anno, ma su tendenze in gran parte delineate; ci consentono quindi di calibrare in maniera ottimale gli interventi per incrementare la qualità della vita di tutti nella nostra città.”