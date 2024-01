Campionato BKN301. La San Marino Academy U22 si appresta ad affrontare una partita importante contro il Pennarossa

La San Marino Academy U22 si appresta ad affrontare una partita importante contro il Pennarossa, un incontro chiave per la stagione in corso. La partita, che si terrà oggi alle 15:00 a Montecchio, sarà trasmessa in diretta streaming su TITANI.TV. Il centrocampista Simone Giocondi ha espresso i suoi pensieri su questo momento decisivo, sottolineando come la squadra arrivi da una fase meno positiva in termini di risultati, ma con la determinazione di invertire questa tendenza.

Giocondi ha rimarcato l’importanza di mantenere un atteggiamento positivo, soprattutto quando si affrontano squadre di alto livello. Nonostante la sconfitta con il Tre Penne, la squadra ha mostrato spirito e impegno, elementi cruciali per i prossimi incontri.

Questa giornata di campionato propone sfide interessanti, in particolare per la corsa al Turno Preliminare, con cinque squadre in lizza per un posto. Giocondi ha evidenziato l’obiettivo stagionale della San Marino Academy di raggiungere questa quota e l’importanza di procedere partita per partita, iniziando dal cruciale incontro con il Pennarossa.

Il progetto della San Marino Academy U22, supportato dalla Federcalcio di San Marino, ha l’obiettivo di preparare adeguatamente i giovani calciatori per la Nazionale U21. Giocondi, con radici laziali e passaporto sammarinese, ha già debuttato con la Nazionale U21 e mira a una convocazione con la Nazionale di San Marino. Il progetto fornisce un’opportunità unica per i giovani talenti di mettersi in luce e aspirare a palcoscenici più importanti.

