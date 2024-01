Campionato BKN301 San Marino. Il portiere della nazionale, Elia Benedettini, al Murata.

Il portiere di fama internazionale Elia Benedettini, un elemento chiave nella nazionale sammarinese, passa al Murata nel campionato di calcio sammarinese.

Benedettini, nato nel 1995, è il nipote di Pierluigi Benedettini, anch’egli un ex portiere della nazionale sammarinese. Ha debuttato con la Nazionale il 27 marzo 2015 in una partita di qualificazione agli Europei 2016 contro la Slovenia ed è stato un punto fermo della squadra con ben 48 presenze.

La carriera di Benedettini ha visto tappe importanti, tra cui esperienze con il Cesena Primavera e il Novara in Serie B, rendendolo il quarto giocatore sammarinese a militare in questa categoria dopo Massimo Bonini, Marco Macina ed Andy Selva. Ha scelto di abbandonare il calcio professionistico per concentrarsi sulla sua famiglia e ha giocato per squadre sammarinesi come il Cailungo e la Libertas.

Ora, Elia Benedettini si unisce al Murata, una scelta dettata anche dal desiderio di ritrovare l’allenatore Beppe Angelini, che lo aveva guidato ai tempi del Cesena. Il portiere condivide il suo entusiasmo per questa nuova sfida, definendo il Murata una squadra giovane e promettente che punta a giocare un ruolo di primo piano nel campionato sammarinese. La società vede questa acquisizione come un investimento significativo e un impegno a lungo termine per sviluppare ulteriormente il calcio sammarinese.