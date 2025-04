Campionato. Nella giornata dei derby sorride il San Giovanni, l’Academy ne fa tre al Pennarossa

Al “Federico Crescentini” di Fiorentino va in scena la stracittadina di Borgo Maggiore che – a metà gara – sembra già esser pronta ai titoli di coda. Apparentemente inarrestabile il San Giovanni, che guadagna l’intervallo sul 3-0 dopo una frazione ai limiti della perfezione nelle due fasi. Immediato il vantaggio con Augusto Garcia Rufer, rientrante dalla squalifica per battere in diagonale Manzaroli dopo uno scambio di prima intenzione con Aprea. Dopo la rete, la punta Rossonera si prodiga poi nell’assist del raddoppio, merito di una conclusione potente e precisa da fuori area di Celli. A calare il tris, su invito del solito Aprea, è Nicola Sartini – puntuale a centro area per assestare il colpo dell’ipotetico K.O. Nella ripresa, la metamorfosi che non ti aspetti: la Libertas accorcia dal dischetto con Fabio Ramòn Tomassini al 59’ e, sfruttando l’inerzia a favore, segna il secondo gol di giornata di lì a pochi minuti. Cross a rientrare di Buzi su cui si fionda lo stesso attaccante sammarinese: non c’è impatto sul pallone, ma Di Noto – subentrato a difendere i pali del San Giovanni all’intervallo – è spiazzato. Così come al 79’, quando Liberato smarca Guglielmi davanti al portiere – battuto dal piattone destro del difensore granata. Per fortuna dei cugini rossoneri, Salvatori ne ravvisa la posizione di partenza irregolare. Di lì alla fine la squadra di Tognacci riesce a ricompattarsi, evitando un beffardo esito finale: vittoria fondamentale, che permette di superare il Cosmos al quinto posto e proseguire la marcia verso la qualificazione diretta ai Quarti di Finale dei playoff di campionato.

Di ben altro tenore il derby di Serravalle tra Cosmos e Juvenes-Dogana. I Gialloverdi di Selva prendono in mano le redini dell’incontro, accusando un deficit di incisività al momento della conclusione. Nel corso del primo tempo è solo il Cosmos a cercare la porta, con soluzioni dalla distanza e da piazzato che non centrano i legni di Gentilini. Dopo un paio di incursioni senza esito in avvio di ripresa, la risposta della Juvenes-Dogana con Tani: inserimento centrale e conclusione dal cuore dell’area, provvidenzialmente fiaccata dalla scivolata di Fatica. Quelli di Selva lamentano la mancata assegnazione di un rigore all’84’, quando Pierri sfonda in area e va giù sulla pressione di Traglia. È l’ultimo atto di una partita avara di emozioni, terminata giustamente a reti inviolate e dal cui esito beneficia principalmente la Juvenes-Dogana, che ha trattenuto il fiato in pieno recupero sul destro dai venti metri di Biral – incocciato sul palo. I ragazzi di Fabbri guadagnano un punto sulla Libertas in attesa dell’impegno del Domagnano – in campo domani col Fiorentino del neotecnico Fabrizio Costantini.

Plurime emozioni a Montecchio tra Pennarossa e San Marino Academy. I Biancazzurrini di Cecchetti invocano un penalty in avvio, per un tocco della barriera sulla punizione di Della Balda. I successivi tentativi di Della Balda e Zenoni non creano problemi ai portieri, a differenza della stoccata da fuori di Drudi, deviata sul montante da un reattivo Borasco. A passare in vantaggio è però la San Marino Academy, sugli sviluppi di un corner generato dall’ottima combinazione tra Giacopetti e Della Balda. Dalla bandierina il pallone spiove sul primo palo, dove Federico Ciacci colpisce in maniera sporca – ma vincente. Le squadre di Dolci e Cecchetti si affrontano a viso aperto e fioccano le occasioni: dopo i tentativi di Marco Gasperoni e dell’omonimo Casadei, il Pennarossa va a dama. Splendida imbucata di Albini per Zenoni, impeccabile davanti a Borasco. Prima dell’intervallo è solo un grande Del Prete ad evitare il secondo gol dell’Academy, a un passo dal 2-1 con Marco Gasperoni e Molinari. In avvio di ripresa un brivido, sponda biancazzurra, sul giro palla difensivo di Borasco. Il successivo affondo dell’Under 22 è vincente e frutto della dirompente discesa di Bugli, imprendibile sulla sventagliata di Riccardi per sfondare e infilare Del Prete. Il Pennarossa si getta in avanti senza trovare la stoccata della parità, finendo per capitolare all’88’ sul quarto gol consecutivo di Giacopetti – armato dall’invenzione di Bugli, al debutto da titolare in Campionato Sammarinese e subito decisivo, per il suo quarto gol . Nel pomeriggio, anche il debutto di Mularoni. Prima del termine, Del Prete nega la gioia personale a Protti. La squadra di Cecchetti aggancia in classifica gli avversari odierni, con cui può però vantare gli scontri diretti a favore.

Il terzo derby, dei quattro anticipi programmati, mette a confronto Tre Penne e Murata – opportunamente a Montecchio, l’impianto di riferimento per il Castello di Città. Reti inviolate all’intervallo, a margine di un primo tempo in cui a farsi preferire è la squadra di Camillini. Dopo il tentativo da posizione defilata di Ricciardo, infatti, è il Murata a premere. Al 17’ Echel si lancia in una discesa solitaria da centrocampo seminando avversari, ma al momento di scoccare il mancino deve arrendere alla chiusura in scivolata di Barretta. Ben più ghiotta l’opportunità costruita a metà frazione sull’asse Salemme-Schneider: il primo libera il compagno con un colpo di tacco, ma il terzino non inquadra lo specchio con l’esterno destro davanti a Migani. Alla mezz’ora Martinez esce a vuoto su corner, ma Ricciardo non gli fa pagare dazio. Prima dell’intervallo è decisivo Migani in uscita bassa su Salemme, chiuso poi in corner dalla terza linea del Tre Penne. Così può essere accolto con un pizzico di sorpresa il vantaggio della squadra guidata da Farotti, a segno con Dormi al 48’. Gran parte del merito va però condiviso con Vandi, abile ad attaccare alle spalle la difesa avversaria per porgere a rimorchio un pallone solo da appoggiare in rete. La ripresa regala sussulti ed il Murata ribalta il punteggio nello spazio di pochi minuti: Petillo impatta con un colpo di testa su corner di Socciarelli, mentre Salemme griffa il sorpasso sfruttando il perfetto suggerimento di D’Ascenzio. Il Tre Penne non ci sta e si rende protagonista di un grande finale di gara, in cui raccoglie meritatamente il punto del 2-2. Merito di Lorenzo Dormi, migliore in campo di giornata, con calcio di punizione potente e preciso che sorprende Martinez sul proprio palo all’80’. Al triplice fischio, la squadra di Farotti

Questo il programma parziale della 28° giornata di Campionato Sammarinese, integralmente trasmessa in diretta streaming – e in maniera gratuita – sulla piattaforma Titani.tv.