Campionato sammarinese. Juvenes Dogana, è tempo di derby: domenica c’è il Cosmos

Le due squadre arrivano appaiate alla sfida, a 11 punti. Amati: “Vogliamo riprenderci dallo stop con il Tre Fiori”

Prima della sosta per le Nazionali, c’è spazio per un derby, quello di Serravalle: domenica, sul campo di Fiorentino, si sfidano Juvenes Dogana e Cosmos, che arrivano all’incontro appaiate in classifica, con 11 punti. Dopo un ottimo avvio di stagione, tra diverse prove convincenti dal punto di vista del gioco e alcune vittorie strappate anche in partite più complesse, negli ultimi impegni degli acciacchi fisici hanno messo in difficoltà i biancorossoblù, che comunque sono riusciti a creare varie occasioni da goal pure nello stop con il Tre Fiori. Dall’altro lato, il Cosmos, partito con ambizioni da titolo, non ha ancora trovato continuità nel Campionato sammarinese, dove accusa 13 punti di distacco dalla Virtus capolista.

Tuttavia, Manuel Amati, allenatore della Juvenes Dogana, ritiene che il momento dell’avversario non sia “una cosa a cui fare riferimento. Rimangono una squadra molto forte, con una rosa dotata di tanti giocatori intercambiabili. Sono capaci anche di ottenere 10 vittorie di fila, se cominciano a ingranare per davvero, perciò la partita non va fatta su questo presupposto. Dal canto nostro, avremmo voluto prepararci meglio per la sfida, ma abbiamo avuto alcuni giocatori acciaccati e influenzati che hanno dovuto saltare degli allenamenti, perciò è stata una settimana un po’ fastidiosa”.

I problemi maggiori restano nel reparto difensivo, costretto più volte a degli adattamenti per via degli infortuni, anche se, in alcuni casi, con buoni frutti: “Mancheranno Michele Cevoli e Michele Manfroni, mentre Gianmaria Borghini, dovendo giocare da acciaccato, continua a portarsi dietro dei carichi anziché recuperare, mentre Giacomo Borghini non ha ancora smaltito del tutto il pestone subito contro il Fiorentino – spiega Amati –. A centrocampo perdiamo Lorenzo Meluzzi e in attacco Gianluca Benedetti, per influenza, mentre Alberto Baldazzi potrebbe aumentare il minutaggio. Non siamo nelle migliori condizioni a livello numerico, è vero, però ci giocheremo l’incontro con ciò che abbiamo, sempre fiduciosi di poter far bene e con la voglia di riprenderci dall’ultima sfida, contro il Tre Fiori, che ha avuto un risultato pesante anche a livello mentale, da cui dobbiamo recuperare subito”.