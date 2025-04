Campionato San Marino BKN301. La Juvenes Dogana esce nel finale, ma non basta: il derby è della Folgore. La squadra di Lasagni vince 1-0 una partita equilibrata. Amati: “Abbiamo ancora problemi sulla sinistra”

Il colpo di testa di Samuel Pancotti nella ripresa regala il derby di Serravalle alla Folgore, che batte 1-0 una Juvenes Dogana emersa troppo tardi. Incontro equilibrato, diviso in tre fasi, tra un primo tempo dove le squadre si sono annullate e un secondo tempo in cui prima è stata la Folgore a prendere il sopravvento, trovando il goal del vantaggio, poi è arrivata la reazione dei biancorossoblù, che però non ha avuto lo stesso esito. Nel mezzo, un altro colpo di sfortuna per la Juvenes Dogana, che dovrà fare a meno per un po’ di Davide Merli, infortunatosi in uno scontro a centrocampo. “Usciamo sconfitti da una partita che è stata piuttosto equilibrata, soprattutto nel primo tempo, dove si vedeva come entrambe le squadre fossero in una fase di campionato in cui avevano bisogno di riscattarsi. Ogni azione era combattuta, le formazioni erano alte e la gara è stata impegnativa anche a livello fisico. Nella ripresa siamo entrati bene, poi, dopo pochi minuti, abbiamo perso qualche metro di campo, loro hanno preso la supremazia del gioco e, probabilmente, in quel periodo hanno anche meritato il vantaggio. A onor del vero, forse avrebbero anche potuto recriminare per un possibile fallo da rigore”.

Terminata la sfuriata della Folgore, è arrivata la replica della Juvenes Dogana, che si è gettata in avanti. Tuttavia, secondo Amati, l’averlo fatto solo dopo il goal subito “fa quasi più rabbia che piacere. Negli ultimi 20 minuti abbiamo spinto, siamo tornati ad aggredire alti, con più personalità, quando avevamo la palla tra i piedi, e dispiace che sia avvenuto sull’1-0 per loro, cercando di recuperare, piuttosto che sullo 0-0, per provare a vincere. Torniamo a casa con zero punti: peccato, perché era uno scontro diretto e anche un’occasione importante, visti i risultati di sabato. Nell’azione del goal subito sono però emerse nuovamente le lacune che abbiamo sulla fascia sinistra. Da quando abbiamo perso Giacomo Borghini, senza alternative nel ruolo, abbiamo dovuto ruotare vari interpreti e, purtroppo, una sistemazione definitiva ancora non l’abbiamo trovata. Gran parte dei goal subiti, ultimamente, nasce proprio da sinistra: questo mi fa riflettere su quali possano essere le soluzioni. A ciò si aggiunge l’infortunio di Merli, la cui entità sarà da valutare, ma pare essere qualcosa che richiederà non meno di un mese di recupero. Speriamo non sia nulla di più grave di così”.

