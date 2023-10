Campionato San Marino BKN301. Under 22: il terzo impegno in otto giorni si chiama Libertas; Giambalvo: “Importante partire forte”

Poco tempo per ricaricare le batterie si torna in campo per la 5° giornata del Campionato Sammarinese BKN301. Nell’infrasettimanale i ragazzi dell’Under 22 non sono riusciti a dare seguito alla vittoria contro il Pennarossa, arrendendosi di misura al Cailungo in un match che è diventato il primo in cui i Biancoazzurri non hanno trovato la via del gol. L’analisi di quella gara è affidata ad Alessandro Giambalvo, nella foto, rammaricato per il risultato ma già concentrato sulla sfida di domani alla Libertas. “Giovedì speravamo tutti di fare meglio. – ammette il difensore biancoazzurro – È stata una settimana abbastanza complicata. Pochi di noi sono abituati ai turni infrasettimanali. Col Cailungo non sono arrivati i punti che speravamo di ottenere, ma già domenica speriamo di rifarci. Sapevamo che dopo una vittoria è ancora più difficile confermarsi. Comunque cerchiamo di mantenere lo stesso entusiasmo che avevamo dopo il Pennarossa. Ci siamo allenati molto bene, come sempre. Domani servirà massima concentrazione in tutte le fasi della gara, specialmente all’inizio delle due frazioni di gioco. Abbiamo visto che non possiamo permetterci mai di staccare la spina. Quindi dovremo partire forte.”

Libertas – San Marino Academy si gioca domani allo stadio Crescentini di Fiorentino. Fischio d’inizio alle 15:00. La diretta sarà disponibile su Titani.TV.

Ufficio Stampa