Campionato San Marino. Festa scudetto rimandata per la Virtus, il Fiorentino ritrova il sorriso

Nel pomeriggio di oggi sono andati in scena quattro importanti match del Campionato Sammarinese, validi per la lotta scudetto e per la zona playoff. In campo le protagoniste Virtus, La Fiorita, Fiorentino e Tre Fiori, tutte vittoriose nei rispettivi incontri.

Allo stadio “Ezio Conti” di Dogana alle ore 15:00 si è giocata Faetano – Virtus. Dominio assoluto dei Neroverdi che hanno imposto il proprio gioco sin dai primi minuti. Il vantaggio dei ragazzi di Bizzotto arriva già al 12’: Sabato mette un pallone perfetto in area per Benincasa, il cui tiro viene respinto da Forconesi. Tuttavia, il portiere non blocca la sfera, che rimane viva in area e viene rapidamente raccolta da Pecci, bravo ad avventarsi sul pallone vagante e a depositarlo in rete per l’1-0. La Virtus continua a premere, costruendo molte occasioni, come ad esempio quella di Golinucci, che servito da Benincasa, prova il tiro ma è fondamentale Forconesi a deviare in corner. Alla mezzora di gioco ottima azione di Sabato per Buonocunto che, di tacco, restituisce il pallone al compagno, che successivamente crossa al centro per Benincasa che va alla conclusione respinta ancora una volta da Forconesi. Dopo tanto insistere, il raddoppio neroverde arriva al 40’ su calcio di rigore: Pecci entra in area e viene steso da Csiszer. Dal dischetto si presenta Buonocunto, che calcia alla destra del portiere, Forconesi tocca ma non basta ed è 2-0. Nella ripresa, la squadra di Bizzotto gestisce il vantaggio e sfiora il tris con Lombardi e Golinucci, trovando sempre un attento Forconesi. Da segnalare, inoltre, anche la sostituzione di Buonocunto, diffidato, in vista della prossima sfida contro il Tre Fiori. Il club di Acquaviva gestisce fino al triplice fischio. Complice la vittoria de La Fiorita la festa scudetto è momentaneamente rimandata. L’appuntamento per la Virtus è fissato per il prossimo sabato 19 aprile quando sfiderà il Tre Fiori a Montecchio.

Sempre alla stessa ora ma allo stadio di Montecchio, La Fiorita si impone 2-0 sulla Folgore. Partita ricca di occasioni, come la grande azione di Lunadei che serve Olcese, il quale prova a liberarsi in mezzo a due e la passa ad Affonso che prova la conclusione ma viene murata; sul proseguimento dell’azione prova il tiro Olcese che però viene deviato in calcio d’angolo. Poco dopo, i Gialloblu colpiscono la traversa con Cicarelli, preludio al gol che arriva poi al 28’: Brighi viene steso in area da Guddo e l’arbitro andorrano Chiaramonti indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Olcese, Guddo intuisce ma non può evitare la rete che firma l’1-0. Negli ultimi minuti della prima frazione di gioco, Marco Gasperoni centra il palo, dopo una splendida combinazione con Affonso. Dopo pochi minuti dall’inizio della ripresa, i Giallorossoneri sprecano una grande occasione per pareggiare, quando Sartori si presenta dal dischetto per un fallo di Mazzotti su Pancotti: tiro potente, ma Zavoli intuisce e respinge. Ancora Zavoli protagonista sulla punizione di Brolli, al quale risponde la bella azione dei Gialloblu con Affonso, ma qui è Guddo a chiudere lo specchio al giocatore de La Fiorita. La gara è sempre in equilibrio e al 76’ la Folgore va vicinissima al pari con il colpo di testa di Adami Martins, salvato da un intervento provvidenziale di Gasperoni. I ragazzi di Ceci chiudono, però, i giochi a pochi minuti dal termine: Zaccaria lancia Massari sulla sinistra, cross al centro che attraversa l’area fino a trovare Olcese, il quale insacca il pallone, firmando la sua doppietta personale e il definitivo 2-0. In classifica non cambia nulla, La Fiorita rimane sempre a -5 dalla vetta a sole due giornate dalla fine.

A Domagnano, prova di forza del Fiorentino che domina il Domagnano e conquista tre punti fondamentali. I Rossoblu partono forte con una grande occasione nel primo quarto d’ora: miracolo di Colonna su bordata di Galeone che salva subito il risultato. Pochi minuti dopo i ragazzi del neo tecnico Fabrizio Costantini – tornato alla guida dei Rossoblu dopo anni – guadagnano un calcio di rigore per fallo di Faetanini su Abouzziane. Lo stesso attaccante si incarica della battuta, spiazza Colonna e firma lo 0-1. I Giallorossi sfiorano il pareggio alla fine della prima frazione di gioco con Moscardi che approfitta di un errore in uscita del portiere Benedettini, ma Diop salva sulla linea il tiro di Babboni. Nella ripresa, il Fiorentino chiude la partita: al 49’ Belward riceve da Abouzziane, si coordina e calcia di sinistro battendo Colonna per il raddoppio. Al 61’ è ancora Belward a liberare Chiaruzzi, che in area piccola non sbaglia e insacca il 3-0 finale. Larga la vittoria dei Rossoblu che mancava da due mesi e mezzo. Si complica, invece, il piazzamento ai playoff del Domagnano, alla quinta sconfitta consecutiva.

Per concludere i posticipi della domenica, allo stadio “Federico Crescentini” di Fiorentino è andata in scena Cailungo – Tre Fiori. Match combattuto tra le due formazioni, con i Gialloblu che riescono a rimontare lo svantaggio iniziale. Dopo un primo tempo equilibrato, la sbloccano i Rossoverdi nella ripresa: azione rapida tra Colagiovanni e Labas, con il primo che riceve il passaggio di ritorno e con un preciso destro batte Nardi per l’1-0 rossoverde. La reazione dei ragazzi di Girolomoni arriva dopo pochi minuti: al 54’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Benedettini serve un cross preciso per Prandelli che, staccando di testa, firma l’1-1. Quattro minuti più tardi, ancora Benedettini dalla bandierina che in questa occasione pesca Rea, il quale riesce a trovare l’impatto vincente per il sorpasso. Nel finale, Manfroni ha l’occasione per chiudere il match ma a porta vuota calcia incredibilmente fuori. Nel recupero il Cailungo ha anche la palla del 2-2, ma Bastianelli non riesce a trovare lo specchio della porta. Finisce 2-1 per il Tre Fiori, che resta terzo in classifica.

Questo il programma definitivo della 28° giornata di Campionato Sammarinese:

Campionato Sammarinese 2024-25, 28. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ESITO LUOGO Libertas San Giovanni 12/04 Avoni (Lunardon, Salvatori) – Balzano 2-3 Fiorentino Pennarossa San Marino Academy 12/04 Ilie (Cordani, Gallo) – N.Villa 1-3 Montecchio Cosmos Juvenes-Dogana 12/04 Vilanova (Machado, Guiu) – Chiaramonti 0-0 Dogana Tre Penne Murata 12/04 Zani (Macaddino, Tuttifrutti) – Beltrano 2-2 Montecchio Domagnano Fiorentino 13/04 Albani (Ercolani, Cristiano) – Borriello 0-3 Domagnano La Fiorita Folgore 13/04 Chiaramonti (Guiu, Machado) – Vilanova 2-0 Montecchio Faetano Virtus 13/04 Ricciarini (S. Savorani, M. Savorani) – Ucini 0-2 Dogana Cailungo Tre Fiori 13/04 Hafidi (Sapigni, Bellavista) – Righi 1-2 Fiorentino in verde è evidenziato l’incontro che sarà distribuito sia su TITANI.TV che su FIFA+.

FSGC | Ufficio Stampa