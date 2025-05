Campionato San Marino. Fuochi d’artificio in Cosmos-Cailungo 

Gara di straordinaria intensità all’Ezio Conti di Dogana, dove si sono sfidate Cosmos e Cailungo. Dopo un primo tentativo impreciso di Labas sono i Gialloverdi a passare sull’asse tutto sammarinese Mularoni-Grandoni: l’esterno irrompe sul secondo palo per incornare la rete dell’1-0 dopo meno di 300”. I ragazzi di Sarti non stanno a guardare e si fanno vedere con Hirsch, che perde il tempo della battuta sulla verticalizzazione di Labas. Alla mezz’ora Conti ci prova dalla distanza, sfiorando il secondo eurogol nello spazio di pochi giorni. Ora è il Cailungo a fare la partita, centrando il meritatissimo pareggio al 39’ con il perfetto colpo di testa di Costa, assistito da Hirsch. Un attimo prima dell’intervallo il Cailungo ha anche la palla del sorpasso, ma Di Meo è provvidenziale in chiusura. Rimonta completata in avvio di ripresa, quando Conti supera Semprini su piazzato – probabilmente favorito da una deviazione di Grassi, che nella migliore delle ipotesi scherma la visuale del suo portiere, traendolo in inganno. Reazione veemente del Cosmos di Andy Selva, che inserisce Ben Kacem: l’ex Libertas si allunga troppo il pallone, favorendo l’uscita di Gallinetta in uno contro uno al 65’. Dovrà attendere altri sei minuti per pareggiare la squadra di Serravalle, che colpisce con un’altra zuccata – quella di Badalassi su assist al bacio di Grandoni. Gli ultimi venti minuti sono esplosivi: Semprini è puntuale e coraggioso nell’uscire sui piedi di Hirsch, mentre non può nulla sul pallonetto dell’ex Nazionale sammarinese infrantosi sull’interno del montante. Sul lato opposto Grandoni va per la doppietta senza centrare il bersaglio grosso, mentre Conti trova una deviazione a negargli il bis da piazzato. Prima del termine il terzo tempo di Fermi che sorvola la traversa da distanza favorevole. A Dogana finisce così 2-2 una sfida divertente e vivace.

A Montecchio la Virtus infila invece l’ennesima vittoria. Gara molto più contratta, in cui Cordioli – neoacquisto della Juvenes-Dogana – sollecita De Angelis da palla inattiva al 7’. L’avvio è favorevole alla squadra di Fabbri, che però si fa trovare scoperta sulla ripartenza di Pecci e Benincasa, con quest’ultimo chiuso da un provvidenziale Bakalyar. La Virtus cresce col passare dei minuti e sale in cattedra Gentilini: scolastico l’intervento dul mancino di Lombardi, che in coda al recupero non trova la porta dalla distanza. Il portiere della Juvenes-Dogana è fenomenale sulla conclusione dalla media distanza di Pecci, nella ripresa, e ancor più straordinario sul contro balzo di Lombardi al 65’. A dispetto della carta d’identità, l’estremo vola all’incrocio per deviare sul legno. La pressione neroverde è però costante e cinque minuti dopo sfocia nel vantaggio di Pecci, armato dall’assist di Elia Ciacci. Il centrocampista sammarinese si iscrive al tabellino dei marcatori due minuti più tardi, risolvendo in acrobazia una mischia per mettere in ghiaccio i tre punti. Di lì alla fine la squadra di Bizzotto gestisce senza troppi imbarazzi il doppio vantaggio, andando vicino ad arrotondare il punteggio col destro a giro di Lombardi – alto di un soffio. I detentori del titolo si confermano in vetta alla classifica, salendo momentaneamente a +6 su La Fiorita, domani in campo col Tre Fiori.

Tutto facile per i Gialloblù di Girolomoni, avanti al 13’ con il colpo di testa di Errichiello su traversone da destra di Manfroni. La punta spedisce alto la palla del raddoppio un quarto d’ora più tardi, confermando un difetto di freddezza alla mezz’ora sul pregevole assist di Benedettini. Sul ribaltamento di fronte la Libertas dilapida la palla dell’1-1 con Vivilecchia, bravo a seguire l’azione di Nicolini ma impreciso nel tap-in dopo l’intervento di Nardi. Il primo tempo si chiude con una bella parata di Manzaroli su Falzetta, ma in avvio di ripresa l’estremo sammarinese nulla può sulla punizione di Bernardi al 50’. Successo ipotecato per il Tre Fiori, che si salva sulla carambola di Moretti – terminata sulla traversa. Il club di Fiorentino chiude i conti con la splendida azione palla-a-terra che coinvolge Bernardi e Benedettini in costruzione, per essere finalizzata impeccabilmente da Manfroni al centro dell’area. Quelli di Girolomoni non alzano il piede dall’acceleratore, guadagnandosi un penalty al 72’ per un intervento ai danni di Errichiello: dal dischetto Benedettini alza troppo la mira, sbattendo sulla traversa. Poco male per il Tre Fiori, che cala il poker in pieno recupero con Djadji – perfettamente imbeccato da Prandelli, oggi partito dalla panchina.

Chiude il programma degli anticipi l’incrocio tra Fiorentino e San Marino Academy, programmato a Montecchio. Per i Rossoblù la grana dell’indisponibilità dell’ultimo minuto di Benedettini: tra i pali c’è Berardi, al terzo gettone in campionato. Un tentativo dalla distanza per parte in avvio: Santi e Dimasi mettono in partita i portieri, mentre al 19’ Giacopetti spedisce sul palo un’occasione a porta vuota, non sfruttando a dovere il lavoro di Santi nemmeno a rimbalzo – quando centra in pieno Diagne. In precedenza, un grande Borasco aveva negato una rete da breve distanza a Omar Diop. Sul fronte opposto grande assolo di Giacopetti, che porta a spasso due avversari ma non trova lo specchio da ghiotta posizione. Non va meglio a Cervellini al 27’ con un colpo di testa spedito fuori da breve distanza. Il Fiorentino batte un colpo con Abouzziane su cui è reattivo Borasco, non impeccabile sul successivo confronto con l’ala marocchina che sblocca il risultato poco oltre la mezz’ora. Prima l’Academy si era salvata in extremis in due circostanze. Sette minuti più tardi è tutto da rifare: Riccardi imbuca per Nicolò Sancisi, abile a portarsi avanti il pallone di testa e a calciare di destro. Un goffo intervento di Berardi, purtroppo per il Fiorentino, fa il resto: al 39’ è 1-1, confermato al duplice fischio. Questo perché Bara è giudicato in posizione irregolare quando brucia la concorrenza per appoggiare in rete il tap-in generato dall’intervento di Borasco su Dimasi. Nella ripresa ci prova subito Casadei, che non trova lo specchio dai venti metri; la replica rossoblù è invece vincente: Boubacar Diop ha bisogno di due tentativi per superare Borasco e riportare avanti nel punteggio il Fiorentino. Di lì a un minuto, gli uomini di Tarini hanno la possibilità di chiudere i conti dal dischetto: Belward si prende la responsabilità di trasformare, ma sbatte sul riflesso di piede di Borasco. Duello che si rinnova al 78’ con palla in movimento ed è ancora il portiere sammarinese ad uscirne vincitore. Gli interventi del migliore in campo tengono in scia l’Under 22, che però manca della zampata risolutiva. Ritorna così al successo il Fiorentino, che riprende quota in classifica con il decimo successo in diciassette uscite.

Questo il quadro parziale della 18° giornata di Campionato Sammarinese, integralmente trasmesso in diretta streaming gratuita con telecronaca integrale in italiano sulla piattaforma Titani.tv: