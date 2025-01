Campionato San Marino. Gli Under 22 reggono per un tempo, poi La Fiorita puntella il suo successo

Affiora – e non poco – anche la stanchezza nel terzo impegno ravvicinato degli Under 22, in grado di tenere testa a La Fiorita nel primo tempo – costruendo anche qualche buona chance – ma faticando decisamente di più nella ripresa, quando la squadra di Montegiardino perfeziona il suo successo, mentre quella biancoazzurra di fatto non riesce mai a rendersi pericolosa dalle parti di Vivan. Dopo solo 25 secondi di gara La Fiorita va a centimetri dal vantaggio con Guidi, che raccoglie un tiro sporco di Matteo Semprini e dal dischetto del rigore calcia clamorosamente a lato. Passano 3’ e sul primo corner conquistato la squadra di Montegiardino trova la rete dell’1-0. Batte Amati per la testa di Olcese, che arriva di slancio e schiaccia la sfera con violenza dentro la porta di Battistini. Al 10’ Casadei recupera palla in pressione e poi va al cross per Valli Casadei, la cui conclusione sbatte sul braccio di Virgilio prima di rotolare in corner. I Biancoazzurri chiedono a gran voce il rigore, ma l’arbitro dice di no. La Fiorita torna a farsi vedere in avanti con Guidi, lanciato in profondità da Olcese. Battistini risponde presente sulla rasoiata del 10 avversario. Ancora una buona chance per Guidi a metà frazione sul preciso cross di Zampano. L’attaccante si inserisce fra due dei tre centrali e prova ad incrociare di testa, ma la mira è difettosa. La San Marino Academy risponde con il tentativo al volo di D’Addario sul corner battuto da Nicolò Sancisi: palla alta. E sorvola la traversa anche la successiva conclusione di Olcese sul lancio lungo e preciso di Zampano. La Fiorita resta in attacco e prima del duplice fischio ha una doppia chance – all’interno della stessa azione – prima con Olcese e poi con Zafferani. L’attaccante si ritrova solo in area sul cross preciso di Amati, ma perde l’attimo per la battuta a rete; riesce però a scaricare per Zafferani, che calcia in porta ma non mette né angolo né potenza nel suo destro incrociato. La San Marino Academy chiude in avanti costruendo una grossa palla-gol al 44’: cross di Giacopetti sul secondo palo per Giocondi, che sfugge alla marcatura di Zafferani ma “cicca” la battuta al volo graziando di fatto Vivan.

Come nel primo tempo, La Fiorita esce molto forte dai blocchi. Dopo 3’ Guidi si avventa su un retropassaggio timido e Ciacci è costretto a trattenere Olcese per evitare che l’attaccante possa battere a rete da posizione ideale. È rigore, che Guidi trasforma spiazzando Battistini. Al 51’ ci sarebbe anche la rete della doppietta per il 10 di Manfredini, annullata però per fuorigioco. Qualche minuto più tardi ci prova Amati dal limite su scarico di Olcese: mancino molto alto. Ci vuole invece tutta la reattività di Battistini, al 66’, sulla girata forte ed improvvisa di Guidi: il portiere biancoazzurro va giù in un attimo e respinge in corner. La Fiorita insiste nella ricerca del 3-0, ma trova pochi spazi per pungere fino all’88’, quando Vitaioli innesca la velocità di Niang: l’attaccante ex Fiorentino si presenta in area e prova a battere Battistini con un mancino a giro che sbatte sul palo. La situazione si ripresenta molto simile al 3’ di recupero: Vitaioli in profondità per Niang, che stavolta dosa bene la conclusione, regalando a sé stesso un posto nel tabellino e a La Fiorita il sigillo su una vittoria che le consente di rimanere nella scia della capolista Virtus.

Campionato Sammarinese BKN301, 27. giornata | San Marino Academy – La Fiorita 0-3

SAN MARINO ACADEMY

Battistini; M. Sancisi, Luvisi, Ciacci (dal 55’ Giambalvo), Giocondi, Valli Casadei, N. Sancisi (dal 61’ Renzi), Casadei, Molinari (dal 55’ Bortolotto), D’Addario (dal 61’ Famiglietti), Giacopetti (dal 70’ Gatti)

A disposizione: Borasco, Severi, Sarti, De Luca

Allenatore: Matteo Cecchetti

LA FIORITA

Vivan; Brighi, Virgilio, Olcese (dal 76’ Rinaldi), Guidi (dal 76’ Niang), J. Semprini (dal 46’ Vitaioli), Grandoni, Amati, M. Semprini (dal 59’ Lunadei), Zampano, Zafferani

A disposizione: A. Semprini

Allenatore: Thomas Manfredini

Arbitro: Andrea Piccoli

Assistenti: Marco Savorani, Luca Tura

Quarto ufficiale: Nicola Villa

Ammoniti: Brighi, Grandoni, Renzi

Marcatori: 4’ Olcese, 48’ rig. Guidi, 90+4’ Niang

