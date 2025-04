Campionato San Marino. Il Fiorentino raggiunge la vetta, spettacolo tra Murata e Domagnano

Seconda vittoria consecutiva, per giunta ottenuta in chiusura di gara come la settimana scorsa, per il Fiorentino di Leonardo Acori – oggi assente in panchina per motivi personali. I Rossoblù si sono regalati la vetta in coabitazione con la Virtus, entrambe capaci di sfruttare il K.O. del Tre Fiori per salire in vetta, in attesa del Murata.

I Rossoblù sbloccano il risultato alla prima discesa, sfruttando le combinazioni in velocità tra Abouzziane ed El Ardouidi con quest’ultimo a infilare Alessandro Casadei con un destro all’angolino dopo dieci minuti. La replica dell’Academy non si fa attendere, tanto che prima del quarto d’ora Alberto Riccardi ha già rimesso tutto in discussione: primo gol incassato da Simone Benedettini, caduto dopo 194 minuti di imbattibilità. C’è lo zampino di Santi, che di tacco avvia l’azione conclusa con un diagonale mancino da Riccardi. Il successivo tentativo di Galeone non centro il bersaglio grosso. In avvio di ripresa Belward spreca una grande opportunità in contropiede, sbattendo sui guantoni di Casadei. Meno pericolose le successive conclusioni di Bulli e Salemme, diversamente da quella di Santi che, con un destro dal vertice, costringe Benedettini alla decisiva parata in corner. Le squadre si allungano e le occasioni fioccano: una questione di centimetri nega la rete ad Abouzziane, mentre Casadei ha il riflesso giusto sull’azione personale di Belward all’88’. Come la settimana scorsa, però, il Fiorentino dimostra di avere il veleno in coda: Casadei respinge corto un tiro-cross dal lato sinistro e per Belward è straordinariamente semplice appoggiare in fondo al sacco il gol da tre punti.

Al Federico Crescentini di Fiorentino, invece, succede tutto nei primi minuti. A partire dal gol olimpico di Sartori, che punisce Di Noto direttamente dalla bandierina del corner. Decisivo il mancato intervento di Augusto Garcia Rufer sul primo palo, per trarre in inganno l’estremo del San Giovanni – costretto a inseguire in avvio. La punta prova a farsi perdonare al 19’, ma la sua zuccata si infrange sulla parte superiore della traversa. Sul lato opposto Di Noto deve superarsi per negare a Pancotti il raddoppio che per la Folgore dista il tempo di battuta del successivo corner. Merito di Miori, al secondo gol consecutivo. Incassato l’uno-due, il San Giovanni si rimette al centro del ring con i fratelli Garcia Rufer: Azael lancia in profondità Augusto che da posizione defilata trafigge Guddo, non esente da colpe al pari dei compagni di reparto. Sull’ultimo pallone del primo tempo e sul primo della ripresa, Ura e Pancotti sfiorano la rete del 3-1 per la Folgore, che non dovrà rammaricarsene. Nonostante un finale arrembante, infatti, Montebelli sbatte ripetutamente su Guddo e la squadra di Lasagni può festeggiare il secondo successo stagionale.

A chiudere il programma del sabato, Murata-Domagnano. La sfida decolla immediatamente, merito della partenza in quarta degli uomini di Grassi, a centimetri dal vantaggio col pallonetto di Magnago all’8’. Dieci minuti più tardi Pineschi, davanti a Colonna, si perde in una giocata complessa a tu-per-tu con l’estremo giallorosso. La rete matura poco prima della mezz’ora, grazie ad una bordata di Echel dai venti metri. Mancino imparabile per Colonna, che assiste dalla propria metà campo alla grande opportunità per il pareggio: Ferraro conquista un rigore al 33’, ma Gregori viene neutralizzato dall’intuizione di Elia Benedettini, che preserva l’1-0 dei suoi. Sull’immediata ripartenza Pineschi sfiora il clamoroso raddoppio, che prende comunque corpo al 43’ grazie al cinismo di Magnago – primo a fiondarsi sulla respinta del palo colpito da Teixeira. Il Murata si rilassa e paga pegno meno di un minuto più tardi, quando Gozzi sfonda sulla destra e recapita un traversone teso sulla testa di Gregori, che riapre la partita sull’ultimo pallone del primo tempo. Il riscatto dell’attaccante di Rossi è completo in avvio di ripresa, grazie alla zampata che vale il pareggio sugli sviluppi di un corner. Benedettini stavolta è impreciso nell’uscita e Gozzi direziona di testa sul secondo palo, dove Gregori sfiora il pallone del 2-2. A metà frazione il Murata ci prova con il tiro alto di Ricci, salvo benedire la traversa sulla seguente punizione di Merendino deviata dalla barriera. Sul fronte opposto Colonna e Gozzi sono prodigiosi nell’evitare il nuovo vantaggio bianconero; all’85’ è addirittura il Domagnano a portarsi avanti nel punteggio, grazie ad un rigore causato da un evidente tocco di mano di Schneider. Dal dischetto c’è Ferraro, che batte Benedettini e completa la rimonta dei Lupi. La partita non ha però esaurito i fuochi d’artificio, tanto che il Murata trova la zuccata di Millani – su calcio d’angolo di Echel – per fare 3-3. In pieno recupero, invece, Peters spedisce alto da breve distanza il colpo di testa del potenziale ribaltone: termina con un punto a testa la sfida più spettacolare degli anticipi.

Il terzo turno di Campionato Sammarinese 2024-25 è in diretta streaming integrale con commento in italiano su TITANI.TV.

Campionato Sammarinese 2024-25, 3. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO Virtus Juvenes-Dogana Zani (Tuttifrutti, Tura) – Mineo 20/09 1-0 Acquaviva Libertas Tre Fiori Vandi (Cordani, Salvatori) – Righi 20/09 2-1 Montecchio San Marino Academy Fiorentino Ricciarini (Zaghini, Giannotti) – W. Villa 21/09 1-2 Fiorentino Folgore San Giovanni Avoni (cordani, Gallo) – Borriello 21/09 2-1 Montecchio Murata Domagnano Hafidi (Bellavista, Morisco ) – Ucini 21/09 3-3 Acquaviva La Fiorita Faetano Righi (Zaghini, Giannotti) – Ilie 22/09 15:00 Domagnano Tre Penne Pennarossa Balzano (Gallo, Notarpietro) – N. Villa 22/09 15:00 Fiorentino Cailungo Cosmos Beltrano (Sapigni, Ercolani ) – Piccoli 22/09 17:30 Montecchio

FSGC | Ufficio Stampa