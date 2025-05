Campionato San Marino: il Tre Fiori vede la finale playoff, senza reti La Fiorita-Cosmos

È tempo di semifinali per i playoff di Campionato Sammarinese 2024-25, che eleggeranno la seconda squadra che rappresenterà il calcio della Repubblica di San Marino nelle competizioni UEFA per club. Già certa la presenza della Virtus, campione nazionale, alla prossima Champions League. Restano da sciogliere i nodi sulle due formazioni che disputeranno la Conference League: una sarà nota il prossimo 17 maggio, quando si giocherà la finale dei playoff (San Marino Stadium, ore 20:45). L’altro pass continentale è in palio con la Coppa Titano, ma nel caso i Neroverdi di Bizzotto dovessero completare il double, conquistando anche questo trofeo (finale al San Marino Stadium il 24 maggio, ore 20:45), entrambe le finaliste dei playoff staccherebbero un biglietto per l’Europa. Per questo motivo è la coppa nazionale a chiudere la stagione calcistica sammarinese.

Ad aprire le danze, nel primo pomeriggio a Dogana, La Fiorita e Cosmos. La squadra di Ceci, forte del miglior posizionamento in graduatoria, approccia in maniera attendista. Decisamente inquadrati, invece, gli uomini di Selva che spingono sull’acceleratore fin da subito. Dopo una decina di secondi Ben Kacem è già in area, ma dall’insistita azione non matura che un colpo di testa sfiorato da Badalassi. Successivamente ci provano senza precisione Grandoni e Biral, oltre a Pastorelli da piazzato. Il mancino dal limite di Errico – a metà frazione – è il primo vero tiro nello specchio, ma certifica la convincente prestazione del Cosmos. Sul fronte opposto Vitaioli mette La Fiorita nelle note, ma il suo destro dai venti metri non crea problemi a Semprini. Alla mezz’ora Ben Kacem e Pastorelli assaltano ai lati l’area di Vivan, che non deve intervenire sul complicato avvitamento di Grandoni. Prima dell’intervallo, buona opportunità per Affonso: La Fiorita riparte con l’anticipo di Riccardi e smarca l’ex Murata con due verticalizzazioni e altrettanti scarichi, ma la conclusione non inquadra lo specchio. Nella ripresa i Gialloblù sono più vivaci, trascinati dal solito Affonso. L’attaccante brasiliano salta Beninati sul fondo al 55’, prima di organizzare un mancino da posizione invitante che si infrange sul corpo di un avversario. Il Cosmos paga dazio per le tante energie spese nel primo tempo e risulta meno incisivo, pur lamentandosi poco dopo l’ora di gioco per il contatto Gasperoni-Ben Kacem in area di rigore – non passibile della massima punizione secondo Avoni. La Fiorita non sfrutta una buona occasione di testa con Massari, mentre nel finale c’è una ghiotta punizione per il mancino educato di Pastorelli che non riesce però a scavalcare la barriera posta a protezione della porta da Vivan. Termina così senza reti l’andata della prima semifinale, condizione che mette il Cosmos spalle al muro: martedì quelli di Selva – espulso per proteste nel finale – dovranno vincere a tutti i costi, pena l’eliminazione.

La seconda semifinale si è giocata a Montecchio, mettendo a confronto San Giovanni e Tre Fiori. Primi minuti vivaci, con Benedettini protagonista di un coast-to-coast già al 2’, concluso con un destro da dentro l’area deviato con la nuca da Boldrini. Il capitano del San Giovanni replica con un destro ambizioso dalla distanza a ridosso del quarto d’ora, mentre Corinti non pesca il jolly dalla bandierina a metà frazione. La miglior opportunità arriva al 23’, quando Ghiggini e Robba si scontrano nel tentativo di tamponare la ripartenza di Bernardi che non ne approfitta, calciando a lato davanti a Starna. Di lì a poco, invenzione di Boldrini che con l’esterno illumina una corsia per Augusto, il cui mancino da posizione defilata viene deviato in corner da Tomassini. Prima dell’intervallo torna a provarci il Tre Fiori, orfano di Prandelli (inizialmente in panchina per un risentimento al polpaccio): destro fiondato di Dolcini respinto lateralmente da Starna. Nel finale arrembante, il San Giovanni si salva sul cross deviato di Manfroni e successivo controllo a seguire in area di Pini – fermato provvidenzialmente da Ghiggini in tackle. Brividi in area del Tre Fiori in avvio di ripresa, quando la carambola tra Pini e Pesaresi stava per sbloccare il punteggio a favore del San Giovanni. Sul lato opposto è monumentale Starna, che nega il vantaggio a Benedettini con un riflesso straordinario. Di lì a poco torna a provarci la squadra di Tognacci, con il destro dal limite di Corinti che non inquadra lo specchio. I primi, spumeggianti minuti del secondo tempo si rivelano un fuoco di paglia: fino al 77’ non si registrano infatti altre opportunità concrete. In compenso, si sblocca il risultato per merito di Nicko Sensoli, entrato in campo 100” prima. È tuttavia evidente la complicità di Ghiggini, che regala palla all’attaccante sammarinese al limite dell’area: Sensoli è freddo nello spostarsi la sfera sul mancino e fulminare Starna sul primo palo. Il San Giovanni accusa il colpo e, dopo un tentativo di Zanni dal limite, incassa il raddoppio degli undici metri. C’è ancora lo zampino di Sensoli, che manda in porta Bernardi – abile ad anticipare il portiere avversario in uscita, guadagnandosi e trasformando il penalty del 2-0 che vale una seria ipoteca sulla qualificazione alla finale playoff. In pieno recupero Starna evita il tracollo, con un doppio prodigioso intervento su Bernardi e Sensoli. Chissà che non rappresenti la sliding door della postseason del San Giovanni, capace al 90+4’ di accorciare le distanze con il tuffo di testa di Senja, smarcato da una deviazione sul cross di Michelucci. La sfida va agli atti sul punteggio di 2-1, che impone agli uomini di Tognacci di vincere con almeno due reti di scarto la sfida di ritorno di martedì per centrare la qualificazione alla finale playoff.

Ecco il quadro parziale delle semifinali dei play-off di Campionato Sammarinese 2024-25, visibili tutte gratuitamente live e on-demand su Titani.tv:

Campionato Sammarinese 2024-25 | Semifinali PARTITA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ESITO LUOGO La Fiorita Cosmos 10/05 Avoni (Cristiano, Cordani) – Vandi 0-0 Dogana San Giovanni Tre Fiori 10/05 Albani (Sapigni, Gallo) – Zani 1-2 Montecchio Tre Fiori San Giovanni 13/05 TBD 20:45 Dogana Cosmos La Fiorita 13/05 TBD 20:45 Montecchio Evidenziate in verde le partite distribuite anche su FIFA+

