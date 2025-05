Campionato San Marino. il Turno Preliminare si risolve in zona Cesarini, avanti Fiorentino e Faetano

Fiorentino e Murata si presentano ai blocchi di partenza del Turno Preliminare con la consapevolezza che anche un eventuale pareggio schiuderebbe loro le porte dei Quarti di Finale, dove La Fiorita e Tre Fiori attendono di conoscere le avversarie di domenica. Fisiologicamente nei primi minuti sono i tatticismi a farla da padrone tanto a Montecchio quanto a Dogana, dove al quarto d’ora prendere corpo il primo colpo di scena. El Ardouidi – giù sulla trequarti dopo una finta – frana a terra invocando un calcio di punizione. Evidentemente con una parola di troppo, dal momento che Albani non ha esitazioni ad estrarre il cartellino rosso all’indirizzo del fantasista rossoblù. Per il Fiorentino, settantacinque minuti di inferiorità numerica. La Juvenes-Dogana, di contro, deve registrare il forfait di capitan Cevoli che al 25’ lascia il posto a Rodriguez per un fastidio muscolare. All’intervallo il parziale vede ancora le reti inviolate, anche per la grande chance sprecata da Tumidei al 44’: liberato in area da una sponda, svirgola clamorosamente col mancino in totale solitudine davanti a Berardi. In precedenza, il sostituto di Benedettini è decisivo in uscita su Colonna, quando il più per la Juvenes-Dogana sembrava fatto. Nella ripresa Belward rileva Abouzziane, ma è sempre la squadra di Fabbri a farsi preferire: Tumidei fa tutto bene al 64’, ma non centra la porta col destro da dentro l’area di rigore. Il Fiorentino attende pazientemente l’occasione giusta, che sembra prendere corpo a venti dalla fine quando Belward prova ad approfittare di un difetto di comunicazione tra Gentilini e Bakalyar. Il tuo tentativo da posizione defilata, seppur con la porta sguarnita, non intacca il parziale di 0-0. Risultato che non sopravvive al finale all’arma bianca della Juvenes-Dogana, vicinissima al vantaggio col mancino di Bakalyar, ma inevitabilmente esposta alle ripartenze del Fiorentino. Gentilini è monumentale sulla prima discesa di Belward, sul cui proseguo però i Biancorossazzurri devono far fronte all’espulsione di Traglia. Così, a distanza di un paio di minuti, i Rossoblù possono sfruttare un’altra ripartenza e sempre con Belward. Stavolta l’attaccante non sbaglia e segna il gol che spedisce il Fiorentino ai Quarti di Finale, specie in considerazione della rete di Rodriguez su assist di Valentini al 90+3’ – utile solo per le statistiche.

Come si diceva, anche a Montecchio latitano vere e proprie occasioni da rete. Il Faetano avanza protesti per il presunto tocco di mano di Petillo nei pressi dell’area di rigore del Murata, sull’iniziativa conclusa con un destro centrale di Lisi. Quelli di Ricchiuti, obbligati a vincere, presidiano la trequarti bianconera, ma senza riuscire a centrare lo specchio della porta di Martinez – cui Salemme si sostituisce a metà frazione. Il Murata, finalista dei playoff dello scorso anno, si affaccia sulla trequarti d’attacco al 33’ con la conclusione di Echel, potente ma troppo centrale per creare problemi a Forconesi. Senza reti anche il primo tempo a Montecchio, che avvicina il Murata all’obiettivo qualificazione. La squadra di Camillini si aggrappa ad Echel, che ci prova dalla distanza in avvio di ripresa senza ottenere gli effetti sperati. Col passare dei minuti il Faetano si sbilancia alla ricerca del gol e si aprono gli spazi per il Murata, che non ne approfitta con Socciarelli in due circostanze e – clamorosamente – con Del Vecchio. Nel mezzo una bella parata di Forconesi su Piscopo: tutti episodi che concorrono a delineare il contorno del clamoroso finale in cui il Faetano va in gol in maniera rocambolesca all’87’: Brisigotti recapita al centro dove Casadei sembra girare in porta di testa, ma l’ultimo tocco è di Tomassoni – sulla pressione del connazionale avversario. I Gialloblù accarezzano la qualificazione ai Quarti di finale. Un desiderio che si concretizza nella maniera più rocambolesca: a metà del terzo e ultimo minuto di recupero, il Murata conquista un calcio di rigore affidato a Zecchinato. Il diagonale mancino è imprendibile per Forconesi, ma si stampa sul palo esterno, per precedere di pochi istanti il triplice fischio. Faetano qualificato, la stagione del Murata termina qui.

Questo l’esito del Turno Preliminare di Campionato Sammarinese:

Campionato Sammarinese 2024-25 | Turno Preliminare SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ESITO LUOGO Fiorentino Juvenes-Dogana 30/04 Albani (Cristiano, Cordani) – N. Villa 1-1 Dogana Murata Faetano 30/04 Ucini (Ercolani, Gallo) – Vandi 0-1 Montecchio Campionato Sammarinese 2024-25 | Quarti di finale, andata Tre Penne Cosmos 03/05 TBD 15:00 Dogana Folgore San Giovanni 03/05 TBD 17:30 Montecchio La Fiorita Faetano 04/05 TBD 15:00 Montecchio Tre Fiori Fiorentino 04/05 TBD 18:15 Montecchio

