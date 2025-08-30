Campionato San Marino. Inizia con un punto la stagione 2025/26 della Juvenes Dogana

Contro il San Giovanni una partita equilibrata che finisce 0-0. Per la squadra di Boldrini adesso lo stop per la nazionale e il ritorno in campo il 13 settembre nel derby contro il Cosmos

SERRAVALLE (RSM), sabato 30 agosto 2025 – Finisce senza reti la prima sfida del campionato sammarinese 2025/26 della nuova Juvenes Dogana di Riccardo Boldrini che ieri, venerdì 29 agosto, ad Acquaviva ha pareggiato per 0-0 contro il San Giovanni, in una sfida che vedeva impegnati in campo tanti ex delle rispettive squadre. Boldrini nel suo primo scacchiere ufficiale deve rinunciare all’indisponibile Kevin Lisi lanciando Pasolini a centrocampo e scegliendo Matteo Battistini a difendere la porta biancorossoblu.

Dopo 45 secondi la prima occasione: punizione di Gaiani e colpo di testa della difesa del San Giovanni che libera in calcio d’angolo. Al 4′ Gianmaria Borghini sulla destra lancia poi Colonna al centro dell’area con Casadei bravo a uscire e anticipare. Punizione all’11’ sempre per la Juvenes Dogana calciata da Colonna arriva a Benedetti di testa, lo schema riesce ma non il tiro che si spegne sul fondo. Al 12′ è poi Stefano Sartini a provare un lancio interessante verso la porta, mal calibrando il tiro. Ancora Juvenes Dogana al 19′ con Colonna autore di un’ottima giocata sulla sinistra, liberandosi di due avversari e andando al tiro da fuori, potente ma bloccato da Casadei. Al 21′ prima vera occasione per il San Giovanni: Giambalvo colpisce di testa su cross di D’Angeli dalla sinistra, la palla sfila a lato della porta difesa da Battistini. La Juvenes Dogana si salva di nuovo al minuto 23 dopo una bella incursione di Fabbri e una palla in area che viene spazzata appena in tempo. Copione identico al 29′, stavolta è Gakou a trovare la palla giusta ed è sempre la difesa di Serravalle a intercettare prima del tiro. Al 31′ ancora Gakou tenta il tiro-cross da fuori, la palla si spegne sul fondo. Al 32′ Gianmaria Borghini parte in contropiede sulla destra mettendo al centro, Benedetti lascia sfilare, Aprea non approfitta sottoporta e la difesa del San Giovanni riesce a salvarsi. Al minuto 33 la punizione di Colonna viene ricevuta da Stefano Sartini che tira di testa e la palla esce. Punizione di Boldrini e colpo di testa di Calp con lo stesso esito avvengono al 37′ anche qui senza esito, infine ultima vera occasione del primo tempo al 38′ con Zanni del San Giovanni che prova a liberarsi di una serie di avversari e tirare senza impensierire Battistini.

Si torna in campo dopo la fine del primo tempo. Al 55′ cross al centro per Benedetti, ha una grande occasione di andare a rete mancando però la rete per pochi centimetri. Gianmaria Borghini si trova davanti al portiere al 59′, il tiro angolato attraversa l’area piccola e finisce oltre il palo opposto. La Juvenes Dogana ci prova ancora al 61′ con un’intuizione di Pasolini, il cui tiro dalla distanza finisce alto sopra la traversa. Il San Giovanni ha poi una serie di importanti opportunità: al 65′ bella parata di Battistini, al 69′ un cross attraversa tutta l’area di rigore della Juvenes Dogana finendo in fallo laterale, al 76′ un cross di Fabbri finisce davanti alla linea di porta ma non ci arriva nessuno. Scorrono i minuti e si arriva all’86’: Gakou in area serve Bianchi, non va alla conclusione allora ci riprova lo stesso giocatore senegalese mandando alta la sfera. Al 90′ Battistini viene chiamato a una parata in due tempi su un tiro-cross di Corinti, al 92′ punizione di Palumbo interessante con Calp che non ci arriva. Le ultime due occasioni da gol nei quattro minuti di recupero finali sono di Comuniello al 93′, che tira in porta con la difesa avversaria a liberare, e dell’ex Tumidei del San Giovanni il cui tentativo finisce alto. Triplice fischio, tutti sotto la doccia con un punto per parte. Si torna in campo dopo la sosta delle nazionali, sabato 13 settembre alle ore 15 a Dogana nel derby contro la Cosmos.

Il tabellino della partita

San Giovanni – Juvenes Dogana 0-0

San Giovanni: Casadei, Tiraferri, Giambalvo (62’ Tumidei), Calp, Fabbri, Boldrini Francesco (62’ Corinti), Palumbo, Gakou, D’Angeli (62’ Vandi), Kane (77’ Bastianelli), Zanni (77’ Bianchi). A disposizione Boujir, Ankotovych, Meriano, Caddy. All. Tognacci

Juvenes Dogana: Battistini, Mazzavillani, Bakalyar, Borghini Giacomo (60’ Pedini), Gaiani, Colonna Riccardo (82’ Lisi Nicholas), Pasolini (72’ Comuniello), Borghini Gianmaria (82’ Giovagnoli), Benedetti (60’ Sartini Nicola), Aprea. A disposizione Colonna Davide, Ghiggini, Parma. All. Boldrini Riccardo

Arbitro: Xhafa (assistenti Sapigni e Pili, quarto uomo Covi).

Ammoniti: Giambalvo (San Giovanni); Borghini Giacomo, Sartini Stefano, Aprea, Giovagnoli (Juvenes Dogana)





Daniele Dei