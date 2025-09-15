Campionato San Marino. Juvenes Dogana, la fiammata di Pedini e la vittoria del derby contro il Cosmos

La rete decisiva arriva nel corso della ripresa: buona prestazione per i ragazzi di Boldrini che adesso guardano con fiducia alla prossima sfida di campionato con il Tre Fiori

SERRAVALLE (RSM), domenica 14 settembre 2025 – È il derby di Serravalle a regalare la prima grande gioia per la Juvenes Dogana nella stagione 2025/26. Nella seconda giornata del campionato sammarinese i biancorossoblu di Riccardo Boldrini hanno avuto la meglio sul Cosmos di Andy Selva grazie alla rete che Filippo Pedini ha trovato al 57′. Allo stadio “Ezio Conti” di Dogana è Davide Colonna a indossare i guantoni da portiere, mentre davanti ci si affida al terzetto Riccardo Colonna, Gianmaria Borghini e Gianluca Benedetti.

La partita nel primo tempo non gode di grandissime emozioni: all’8’ Islamaj prova la conclusione dal limite, ma Colonna Davide blocca senza troppi problemi. La Juvenes risponde al 14’ con Gaiani, che conclude alto dopo una bella azione corale. Al 20’ il Cosmos costruisce bene con Fermi e Mazzoni, ma non riesce a finalizzare, e poco dopo è ancora Mazzoni (23’) a rendersi pericoloso con un tiro parato in due tempi da Colonna. Nel frattempo, al 22’ Benedetti è costretto a lasciare il campo in anticipo per infortunio, lasciando il proprio posto ad Aprea.

I biancorossoblù non restano a guardare: al 27’ ancora Gaiani calcia alto dopo essere stato servito da Gianmaria Borghini, mentre al 30’ è Giovagnoli a impegnare Semprini sul primo palo. Brividi per il Cosmos al 34’, quando una rimessa rischiosa mette in difficoltà il portiere, e al 39’ un tentativo in rimorchio per Gianmaria Borghini viene spazzato in angolo dalla difesa gialloverde. L’ultima emozione del primo tempo arriva al 42’: Fermi calcia forte, ma Colonna si oppone in due tempi.

Nella ripresa la Juvenes Dogana si presenta in campo con maggiore decisione. Già al 52’ Lisi e Aprea, appena entrati, creano scompiglio nell’area ospite, preludio al vantaggio. Dopo un tiro fuori di Borghini Gianmaria (54’), il Cosmos risponde con Islamaj su punizione (56’), ma l’episodio decisivo arriva un minuto dopo: al 57’ Riccardo Colonna prova la conclusione, Semprini respinge, ma sulla ribattuta è lesto Pedini a insaccare il gol dell’1-0.

Il Cosmos prova a reagire: al 63’ un contropiede orchestrato da Mazzavillani mette in allarme la difesa gialloverde, e subito dopo Islamaj spreca una buona occasione. Al 70’ un assist perfetto per il numero 18 del Cosmos Hamati non viene sfruttato dall’attaccante, che calcia male. Nel frattempo, la Juvenes perde prima Colonna Davide per infortunio (73’), poi lo stesso Pedini, che accusa problemi fisici: con i cambi già esauriti, il numero 9 stringe i denti e rientra in campo.

Nel finale il Cosmos sfiora il pari più volte. All’81’ Hamati si vede respingere una grande chance sotto porta, all’83’ ci prova ancora senza fortuna, e al 86’ il neoentrato Gjoni manda alto su assist dello stesso Hamati. All’87’ è la Juvenes a recriminare con Gianmaria Borghini, stoppato da una deviazione provvidenziale di Mularoni. Dopo quattro minuti di recupero, il triplice fischio sancisce la vittoria della squadra di Boldrini, che resiste fino all’ultimo assalto e porta a casa un successo importante: adesso sono quattro i punti in classifica e zero le reti incassate. Prossimo appuntamento domenica 21 settembre alle ore 15 a Montecchio contro il Tre Fiori.

Il tabellino della partita

Juvenes Dogana – Cosmos 1-0

Juvenes Dogana: Colonna Davide, Mazzavillani (67′ Ghiggini), Sartini Stefano, Bakalyar, Borghini Giacomo, Gaiani, Colonna Riccardo (75′ Pasolini), Pedini, Giovagnoli (46′ Lisi Kevin), Borghini Gianmaria (75′ Comuniello), Benedetti (22′ Aprea). A disposizione Battistini, Parma, Gabellini, Nicola Sartini. All. Boldrini

Cosmos: Semprini, Tombari (75′ Robba), Mercurio, Carubini (79′ Gjoni), Mazzoni, Mularoni, Fermi, Islamaj (79′ Rinaldi), Monceri (75′ Gaita), Mossolini, Mhilli (61′ Hamati). A disposizione Serra, Rossi, Tamburrano, Giordano. All. Selva

Arbitro: Aucini (assistenti Lunardon e Pili, quarto uomo Affidi)

Rete: 57′ Pedini

Ammoniti: Pedini, Borghini Gianmaria (Juvenes Dogana); Robba (Cosmos)