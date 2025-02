Campionato San Marino. La Fiorita travolge la Libertas, traffico intenso in zona settimo posto

Chiamata a mettere pressione sulla Virtus capolista, La Fiorita non tradisce le attese nell’anticipo con la Libertas. Dopo meno di 100” i ragazzi di Ceci – che ha recentemente firmato per un altro anno in gialloblù – centrano la traversa col destro deviato di Affonso. L’ex Murata è in grande spolvero ed al 13’ si invola in corsia per recapitare uno splendido cross sul secondo palo, dove Vitaioli si inserisce coi tempi perfetti per gonfiare la rete con un bel colpo di testa. La Libertas replica con un’iniziativa di Buturca, risoltasi in un tiro-cross impreciso. Più pericolosa La Fiorita, a un passo dal raddoppio sull’asse Massari-Affonso. Di lì a poco è decisivo Nigro, il cui riflesso nega il gol dell’ex ad Olcese. Fioccano le opportunità per il club di Montegiardino, che tuttavia concede spazio alle ripartenze granata: così, Moretti impegna Vivan dal limite al 28’. Nulla in confronto al riflesso dell’omologo avversario, che evita il potenziale autogol di Rosti una parata d’istinto. Dopo un tentativo per parte con Nicolini e Olcese, La Fiorita mette i tre punti in ghiaccio nella ripresa. Vitaioli impiega tre minuti per raddoppiare, sempre su assist di Affonso. All’ora di gioco tocca invece ad Olcese, che sfiora di testa il tiro-cross del solito Vitaioli. Il bomber gialloblù bissa sul terzo passaggio vincente di Affonso, che si iscriverà al tabellino all’85’ con un meraviglioso cucchiaio. In precedenza, era andato a segno anche Leka, dopo una bella virata per liberarsi di Guglielmi. Ancora imbattuta in campionato, La Fiorita travolge 6-0 la Libertas – confermandosi prontissima per la volata finale, dovendo sperare anche in qualche passo falso della Virtus.

A Domagnano si sono incrociate Cosmos e Faetano e – dopo una punizione innocua di Brisigotti – i Gialloverdi prendono in mano l’incontro, sfiorando il vantaggio con Fermi, Grandoni e Ben Kacem a cavallo del quarto d’ora. Sugli sviluppi della conclusione del marocchino, il Cosmos invoca un penalty per il contatto Bertuccini-Biral giudicato legale dall’arbitro gibilterriano Delgado. Al 20’ Ben Kacem si divora la rete dell’1-0, avvitandosi in una complessa acrobazia mancina anziché tentare l’impatto gol destro sull’illuminante suggerimento di Mularoni. Il Faetano replica al 44’ col clamoroso doppio palo di Lisi, che sbatte sui due diversi montanti nella medesima azione. Prima dell’intervallo Grandoni dilapida un rigore in movimento, mentre Forconesi è decisivo su Fermi: sul proseguo dell’azione Biral va a terra. Per l’arbitro è simulazione e, per doppia ammonizione, l’attaccante viene espulso. Nonostante mezz’ora di inferiorità numerica, il Cosmos resta in controllo e centra la traversa con Carbonara. Da una sua iniziativa anche la rete annullata a Ben Kacem per offside di quest’ultimo. L’attaccante si riscatta trasformando il penalty dell’1-0 al 72’, mentre il raddoppio dista appena cinque minuti: spettacolare destro a giro di Fermi, che spolvera l’incrocio più lontano. Lisi è il più attivo del Faetano, ma anche il più sfortunato: all’80’, dopo un tunnel su Grandoni, libera una conclusione di potenza inaudita che sbatte sulla traversa e – verosimilmente – sulla linea di porta. È l’ultima emozione di una sfida meritatamente vinta dal Cosmos, nonostante gli episodi avrebbero potuto facilmente spingere la gara verso tutt’altro esito.

Derby interessante tra Cailungo e San Giovanni: i Rossoverdi partono meglio con un’incursione di Labas, ma rischiano grosso su palla inattiva. Una punizione a due in area genera il destro a botta sicura – ma impreciso – di Senja. Sfortunato successivamente Michelucci, a centimetri dal vantaggio su piazzato. Rete che arriva al 19’ con Zanni, ma è invalidata da una presunta posizione irregolare di Augusto Garcia Rufer. La pressione del San Giovanni è costante e sfocia nell’1-0, proprio ad opera dell’attaccante su assist del fratello Azael. Nella circostanza è innegabile la complicità di Gallinetta, che non riesce a respingere un pallone apparentemente comodo. Alla mezz’ora il raddoppio è a un passo col destro di poco a lato di Azael Garcia Rufer. Il Cailungo batte un colpo poco dopo sull’asse Labas-Hirsch, ma il match winner della sfida col Murata centra il corpo di un avversario. In avvio di ripresa il Cailungo si fa trafiggere centralmente e, complice una chiusura mancata di Quaranta, prende corpo il 2-0: doppietta di Augusto, su altruistico appoggio di Aprea. La squadra di Sarti prova a rimettersi in carreggiata con Labas e Aluigi, imperfetti al tiro. Tremendamente puntuale all’appuntamento col gol, invece, Aprea: l’attaccante del San Giovanni si inserisce coi tempi giusti per appoggiare in rete il traversone basso di Fabbri. Successo in cassaforte per quelli di Tognacci, che nel finale alzano il piede dall’acceleratore senza pagare dazio sugli ultimi, orgogliosi tentativi di Cailungo. Ciononostante, è sempre il San Giovanni ad essere maggiormente pericoloso: stavolta con Corinti, che centra la traversa da fuori area nel corso dell’extra-time.

Gli annunciati successi del primo pomeriggio lasciano spazio al serale tra Juvenes-Dogana e Domagnano, al limitare della zona d’accesso ai playoff. Ultima chiamata per il club di Serravalle, attardato di otto punti rispetto ai Lupi – occupanti proprio l’undicesima piazza. I Biancorossazzurri ci provano in avvio, recuperando palla nella metà campo avversaria per poi liberare Arradi – impreciso col mancino dalla media distanza. La squadra di Rossi lascia l’impostazione alla Juvenes-Dogana, pericolosissima al 21’: Ferrulli serve Cecchetti, che salta Colonna in uscita e da posizione defilata cerca senza fortuna di imbucare con il tacco. La prima mezz’ora del Domagnano è tutta in un corner sfiorato di testa da Gregori, che probabilmente nega un impatto ben più consistente a Moscardi. Gli avversari tornano a provarci con Valentini, liberato alla conclusione dai venti metri da Cordioli – ma il destro del sammarinese è da dimenticare. Dopo l’intervallo, pare di assistere allo stesso spartito con la Juvenes-Dogana a farsi preferire per volitività: Ferrulli si coordina per una rovesciata troppo centrale per impensierire Colonna. Il Domagnano si affaccia nell’area avversaria al 57’ con il corner recapitato al centro, dove Moscardi anticipa tutti ma spedisce a lato il suo colpo di testa. Ben più pericoloso Perazzini, che al 65’ anticipa Arradi e scarica un destro che sfiora la traversa a portiere battuto. In precedenza, la più nitida palla-gol dell’incontro in favore della Juvenes-Dogana: Cordioli crossa al centro dove Cevoli batte la concorrenza, colpendo il palo in acrobazia. Nonostante le opportunità a metà frazione, la partita non decolla e torna ad adagiarsi su ritmi più blandi nel finale in cui Juvenes-Dogana e Domagnano confermano le continuative difficoltà a trovare la via del gol. Prima del fischio finale, infatti, c’è da segnalare solo il fallo di reazione di Rodriguez Maza ai danni di Mazzavillani che porta all’espulsione del neoentrato difensore del club di Serravalle.

Questo il programma parziale della 22° giornata di Campionato Sammarinese, integralmente trasmessa in diretta streaming – e in maniera totalmente gratuita – sulla piattaforma Titani.tv.

Campionato Sammarinese 2024-25, 22. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORA LUOGO La Fiorita Libertas 22/02 Albani (M. Savorani, Morisco) – Ricciarini 6-0 Fiorentino Cailungo San Giovanni 22/02 Borriello (Tuttifrutti, Zaghini) – Balzano 0-3 Montecchio Cosmos Faetano 22/02 Delgado (Azopardi – Cabrera Noguera) – Perez Gonzalez 2-0 Domagnano Juvenes/Dogana Domagnano 22/02 Righi (Cristiano, Giannotti) – N. Villa 0-0 Montecchio Tre Penne Tre Fiori 23/02 Perez Gonzalez (Cabrera Noguera, Azopardi) – Delgado 15:00 Montecchio Pennarossa Fiorentino 23/02 Vandi (Sapigni, Sgrignani) – Beltrano 15:00 Fiorentino SM Academy Folgore 23/02 Ucini (Bellavista, Gallo) – Hafidi 15:00 Domagnano Murata Virtus 23/02 W. Villa (Cordani, Salvatori) – Zani 18:00 Montecchio

