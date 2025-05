Campionato San Marino. Libertas concreta e vincente sugli Under 22, che si sbloccano troppo tardi 

La Libertas sfrutta le sue occasioni, la San Marino Academy no. È l’estrema sintesi della sfida della 19° giornata tra i Granata e i Biancoazzurri, sfida che fa felici i primi e costa ai secondi un verdetto amaro, lontano dal potenziale espresso dai ragazzi di Cecchetti nei 90’ abbondanti di Montecchio, ma rigorosamente fedele ad una delle più applicate tra le leggi non scritte del calcio.

La partita – cui non può pretendere parte Nicolò Sancisi, squalificato – si apre praticamente con l’1-0 della Libertas, nato da un dribbling riuscito di Tomassini in fascia ed un pallone messo al centro dell’area che l’accorrente Michelotti gira alle spalle di Borasco. Colpiti a freddo, i Biancoazzurri si mettono di buona lena per ritrovare la linea di galleggiamento. La prima buona chance la costruisce Marco Gasperoni con un cross per il fratello Simone che, disturbato, non riesce ad intervenire sul secondo palo; la palla resta buona per Santi, che spara alto da posizione invitante. Al 12’ ci prova Giacopetti dopo il recupero di Simone Gasperoni e la rifinitura di Santi: mancino dal limite molto alto sopra la traversa. La San Marino Academy non demorde: Cervellini lancia per Giacopetti, che salta Grieco con un palleggio elegante e poi incrocia con il mancino, trovando sulla linea di porta Guglielmi, che si sostituisce al portiere Manzaroli. Dopo il destro alle stelle di Marco Gasperoni, Manzaroli sbaglia il rinvio e Cervellini offre un’opportunità a Santi, che calcia forte dai sedici metri scontrandosi con i guantoni del portiere granata, bravo a farsi subito perdonare. Il forcing dei ragazzi di Matteo Cecchetti prosegue e nei minuti conclusivi di frazione Marco Gasperoni brucia in progressione Grieco e serve un cioccolatino a Giacopetti, che non lo scarta; anzi è lui che si incarta alle porte dell’area piccola. Tanta produzione offensiva meriterebbe un premio: invece si va al riposo con la Libertas in vantaggio. E l’avvio di secondo tempo aggiunge beffa alla beffa. Buzi chiude con un perfetto colpo di testa l’azione da lui stesso avviata e poi rifinita da Buturca con un preciso traversone sul secondo palo, laddove irrompe il terzino granata che non dà scampo a Borasco. La risposta della San Marino Academy è affidata ad una giocata da urlo di Giacopetti, che salta Tomassini, Pari e Guglielmi come altrettanti birilli ma poi non dà angolo alla sua conclusione, favorendo la respinta di Manzaroli. Scollinata l’ora di gioco, la difesa biancoazzurra perde palla a centrocampo e la Libertas parte velocissima in contropiede. Più precisamente, è Tomassini che si invola sulla corsia mancina, resiste all’aggressione di Zafferani e poi accomoda il pallone per l’accorrente Moretti, che con un tiro di prima intenzione, di mezzo collo destro, infila la palla a ridosso dell’incrocio dei pali. Il verdetto è infausto: tre occasioni concesse, tre gol subiti. Nonostante questo, gli Under 22 non rinunciano alla ricerca della rete che potrebbe perlomeno minare le sicurezze granata. Santi sfida in fascia Grieco che, già ammonito, sbraccia un po’ troppo e viene spedito sotto la doccia in anticipo. Ne nasce un calcio di punizione che lo stesso Santi calcia in area di rigore, laddove un braccio granata porta al penalty assegnato dal signor Luci. Simone Santi si presenta dal dischetto e batte Manzaroli, portando a 5 il bottino personale di reti in stagione e a -2 la San Marino Academy nel pomeriggio di Montecchio, fattosi nebbioso tutto ad un tratto. Un altro calcio di punizione, battuto da Michelotti, offre a Sow l’opportunità di segnare la rete del 4-1, ma l’attaccante della Libertas (subentrato nel primo tempo a Morelli), non trova lo specchio. Di là, quasi in coda agli 8’ di recupero concessi, Giacopetti di testa coglie una clamorosa traversa. È l’ultima scena di una gara che assegna la piena posta alla squadra più cinica in campo.

Campionato Sammarinese 2024-25, 19. giornata | Libertas – San Marino Academy 3-1

LIBERTAS [4-1-4-1]

Manzaroli; Rosti, Grieco, Guglielmi, Buzi (76’ Pullara); Pari; Buturca, Michelotti, Lazzaretti (59’ Moretti), Tomassini (76’ Nicolini); Morelli (19’ Sow)

A disposizione: Nigro, Liberato, Sgarra, Martongelli, Hoxha

Allenatore: Samuele Buda

SAN MARINO ACADEMY [3-4-2-1]

Borasco; Zafferani, M. Ciacci (76’ Giambalvo), M. Sancisi (90+5’ Tumidei); Riccardi (46’ Molinari), M. Casadei, Cervellini, S. Gasperoni; M. Gasperoni (65’ Renzi), Santi; Giacopetti

a disposizione: Della Balda, Caddy, Grazioso

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: Elison Luci

Assistenti: Laura Cordani, Alessandro Salvatori

Quarto ufficiale: Yassine Hafidi

Ammoniti: Molinari, M. Sancisi , Borasco, M. Ciacci, Cervellini, Guglielmi, Grieco, Pari

Espulsi: Grieco (doppio giallo)

Marcatori: 4’ Michelotti, 48’ Buzi, 64’ Moretti, 86’ rig. Santi

