Campionato San Marino: “Monday Night” da urlo, Lombardi fa esultare la Virtus 

Dopo il rinvio di domenica pomeriggio causa nebbia, un insolito “Monday Night” che ha chiuso questa sera la 20^ giornata di Campionato Sammarinese ha regalato una delle gare più belle della stagione. Tra Cosmos e Virtus ad esultare sono i Neroverdi di Bizzotto che si impongono in un pirotecnico 3-2 e restano al comando a +5 sulla Fiorita – in attesa dello scontro diretto in scena domenica 16 febbraio.

A Montecchio si parte sempre con una fitta nebbia ma il direttore di gara Albani dice che si può cominciare. La partita è contratta e in avvio tutto resta immutato. A metà tempo però è la squadra di Bizzotto a portarsi in vantaggio e cambiare volto al match. Punizione del solito Buonocunto che va sul secondo palo per il colpo di testa di Michele Rinaldi che risulta vincente. Secondo gol in campionato del difensore centrale e assist numero undici – il migliore del torneo – del fantasista neroverde. Cosmos che però non sta a guardare e risponde al 33’ con Ben Kacem ma Passaniti chiude al meglio e salva il risultato.

Nella ripresa la nebbia si alza e la visibilità è nettamente migliore. Ne giova anche la partita che diventa bellissima. Al 65’ infatti il Cosmos riesce a trovare il pareggio: Biral lavora per Fermi che avanza sul limite dell’area, arriva Pecci in copertura che chiude servendo però involontariamente Ben Kacem che dalla destra raccoglie e spara sul primo palo bucando Passaniti. La Virtus ovviamente non ci sta e al 71’ si riporta avanti: dopo il gol di Michele Rinaldi è ancora un difensore centrale – nell’occasione Piscaglia – che sfrutta il tocco di Lombardi in mischia e la risolve.

La partita resta su ritmi altissimi e al 75’ la squadra di Selva firma il nuovo pareggio. Ammirati sulla destra vince il duello con Lombardi e la mette in mezzo dove arriva la zampata di Danilo Rinaldi che anticipa Passaniti e fa 2-2. Passano pochi minuti (79’) e la Virtus si porta in vantaggio per la terza volta, che risulterà decisiva. Buonocunto la mette in mezzo dalla fascia, Maggioli la sporca ma sul fondo la ricicla Pecci che scarica per Lombardi che la lascia rimbalzare poi calcia potente al volo trafiggendo Boldrin per il 3-2. Ritmi che si mantengono alti sino al termine ma gol non ce ne sono più e Albani fischia tre volte. Vince ancora – e sono quattordici di fila – la Virtus che si presenta al meglio allo scontro diretto di domenica con La Fiorita (si gioca alle 15:00 a Dogana). Nuovo stop per il Cosmos di Andy Selva, fermo all’ottavo posto e momentaneamente fuori dall’acceso diretto per i playoff.

Ecco il quadro totale della 20° giornata di Campionato Sammarinese:

Campionato Sammarinese 2024-25, 20. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORARIO LUOGO Murata Libertas 08/02 W. Villa (Tuttifrutti, Giannotti) – Mineo 1-0 Montecchio San Marino Academy Faetano 08/02 N. Villa (Ercolani, Tura) – Beltrano 0-1 Fiorentino Tre Penne Cailungo 08/02 Hafidi (M. Savorani, S. Savorani) – Zani 2-1 Dogana La Fiorita Pennarossa 08/02 Ilie (Gallo, Zaghini) – Balzano 3-0 Montecchio Folgore Fiorentino 09/02 Xhafa (Gallo, Cristiano) – Luci 2-2 Domagnano Juvenes-Dogana San Giovanni 09/02 Vandi (Lerza, Sapigni) – Avoni 2-3 Fiorentino Domagnano Tre Fiori 09/02 Ucini (Bellavista, Giannotti) – Righi 1-0 Montecchio Cosmos Virtus 10/02 Albani (Cordani, Morisco) – Andruccioli 2-3 Montecchio

