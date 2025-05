Campionato San Marino nella nebbia, il San Giovanni sale al settimo posto che vince contro la Juvenes Dogana

A distanza di poco più di due anni, un nuovo confronto tra Cosmos e Virtus – curiosamente sempre a Montecchio – è inghiottito dalla nebbia. Diversamente dal dicembre 2022, quando la sfida venne disputata e portata a termine, oggi le condizioni per giocare proprio non c’erano. In seguito a plurimi sopralluoghi, l’ultimo dei quali alle 15:45, il direttore di gara Emiliano Albani – di concerto con i capitani Battistini e Rinaldi – ha decretato il rinvio dell’incontro. Lo stesso si disputerà già questa sera alle 20:45 e sempre a Montecchio, con diretta integrale su Titani.tv.

Visibilità al limite a Fiorentino, dove Juvenes-Dogana e San Giovanni hanno dato vita ad uno spettacolare incontro in cui sono maturate ben cinque reti. Acrobatico il vantaggio rossonero con Cocco, già al 9’. Il club di Serravalle impatta un attimo prima dell’intervallo per effetto del fuoco amico di Ghiggini, sugli sviluppi di palla inattiva. Quelli di Tognacci ipotecano i tre punti in dieci minuti: all’ora di gioco Aprea riporta avanti il San Giovanni, che allunga al 68’ con Augusto Garcia Rufer. La stoccata di Mazzavillani a un quarto d’ora dal termine mette pepe su un finale (allungato da sette minuti di recupero principalmente per via dei soccorsi in campo portati a Starna) nel quale la Juvenes-Dogana non riesce ad evitare la sconfitta. Il San Giovanni sale al settimo posto, scavalcando il Cosmos che domani sera – come detto – sarà impegnato nel recupero della sfida con la Virtus.

Perfetta parità a Domagnano tra Folgore e Fiorentino che confermano la distanza di un punto in classifica in favore del club di Falciano. I Giallorossoneri sbloccano l’incontro in meno di cinque minuti, sfruttando il recupero palla avanzato di Adami Martins – poi preciso nell’arma il mancino al veleno di Raul Ura. Dopo aver fallito in un paio di occasioni per raddoppiare, la squadra di Lasagni deve fronteggiare un penalty a sfavore. Punito l’intervento scomposto di Miori su Boubacar Diop, che manda dal dischetto Abouzziane: destro a mezza altezza e non particolarmente angolato, respinto da Guddo al 15’. Superato il pericolo, la Folgore bissa con Yero Touré – a segno di testa su corner di Sartori. Il Fiorentino ha il merito di reagire prontamente e conquista un altro rigore per il braccio largo di Touré su traversone di Belward: dagli undici metri, con personalità, ancora Abouzziane che spiazza Guddo e riapre la partita. Ora la partita è splendida e fioccano le occasioni su ambo i lati; la Folgore manca in più di una circostanza il colpo del K.O. mentre i ragazzi di Tarini – quando il cronometro segna il 70’ – vanno a dama. Ancora decisivo Belward, che serve un assist al bacio a Chiaruzzi – autore del definitivo 2-2. Nei minuti finali Miori e Golinucci non capitalizzano due grandi opportunità per spostare la bilancia dalla parte della Folgore – terza anche dopo il posticipo domenicale che ha coinvolto il Tre Fiori.

I Gialloblù sono stati dirottati a Dogana al pari di Domagnano, con fischio d’inizio posticipato alle 18:30. Impossibile pensare di rispettare il programma che voleva la sfida a Montecchio che – invaso dalla nebbia – aveva già mietuto Cosmos-Virtus nel pomeriggio. Approccio incoraggiante per il club di Fiorentino, a centimetri dal vantaggio con la girata dai venti metri di Censoni. La replica di Buda termina lontana dal bersaglio grosso. Di ben altro spessore l’occasione costruita dal Tre Fiori al 14’, che sviluppa sulla destra con Falzetta e Bernardi per recapitare al limite dell’area piccola dove Prandelli si vede murare da un monumentale intervento di Celli. Non da meno il riflesso di Nardi al 76’ che nega a Moscardi la gioia della rete. In precedenza, due tentativi senza esito anche per i ragazzi di Girolomoni – squalificato e quindi sostituito nell’area tecnica da Stradaioli. L’episodio che assegna i tre punti matura nel terzo minuto di recupero: Mazzavillani guadagna un calcio di punizione laterale che il Domagnano decide di giocare corto. Dallo scambio esce il tiro-cross di Fusco con l’intenzione di servire Moscardi sul primo palo. Deviazioni però non arrivano e Nardi è tagliato fuori sul rimbalzo: i Giallorossi colpiscono allo scadere a mandano al tappeto il Tre Fiori, agganciando il Faetano a quota 20 punti in classifica e soprattutto aumentano a sette lunghezze il proprio “paracadute” playoff.

Ecco il quadro parziale della 20° giornata di Campionato Sammarinese:

Campionato Sammarinese 2024-25, 20. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORARIO LUOGO Murata Libertas 08/02 W. Villa (Tuttifrutti, Giannotti) – Mineo 1-0 Montecchio San Marino Academy Faetano 08/02 N. Villa (Ercolani, Tura) – Beltrano 0-1 Fiorentino Tre Penne Cailungo 08/02 Hafidi (M. Savorani, S. Savorani) – Zani 2-1 Dogana La Fiorita Pennarossa 08/02 Ilie (Gallo, Zaghini) – Balzano 3-0 Montecchio Folgore Fiorentino 09/02 Xhafa (Gallo, Cristiano) – Luci 2-2 Domagnano Juvenes-Dogana San Giovanni 09/02 Vandi (Lerza, Sapigni) – Avoni 2-3 Fiorentino Domagnano Tre Fiori 09/02 Ucini (Bellavista, Giannotti) – Righi 1-0 Montecchio Cosmos Virtus 10/02 Albani (Cordani, Morisco) – Andruccioli 20:45 Montecchio

FSGC | Ufficio Stampa