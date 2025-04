Campionato San Marino. Oggi la sfida contro il Pennarossa, Dormi richiama attenzione a non sottovalutare l’avversario

Il Tre Penne di Nicola Berardi è pronto a scendere in campo per la terza giornata di Campionato Sammarinese. Dopo la sonora vittoria per 4-0 ai danni del Faetano, che ha regalato i primi tre punti stagionali dopo il pari alla prima contro La Fiorita, i biancazzurri affronteranno allo Stadio ‘Federico Crescentini’ di Fiorentino il Pennarossa.

Assoluto protagonista della sfida contro il Faetano a Domagnano è stato Lorenzo Dormi, autore di una tripletta. Questa l’analisi del numero 10 di Città sulla partita e sulla sua prestazione: “Dal punto di vista del risultato è andata molto bene, era importante vincere e ci siamo riusciti. Credo invece che potevamo fare meglio dal punto di vista del gioco, su questo aspetto dobbiamo migliorare. Ovviamente sono contento per i tre gol, ma in questi casi grande merito è dei compagni e in particolare Guidi che mi ha servito due assist decisivi”.

Domenica arriva la gara contro la formazione di Chiesanuova, che in questo avvio di stagione ha collezionato due sconfitte, contro Murata e Folgore, ma per Dormi è un impegno da non prendere sottogamba. “Dobbiamo sempre essere attenti e non sottovalutare l’avversario – dice Dormi -. Abbiamo visto anche le scorse stagioni che se non scendi in campo con la giusta concentrazione rischi di non giocare bene. Il nostro obiettivo come tutti gli anni è quello di fare bene e lottare per le posizioni di vertice in entrambe le competizioni, sappiamo di essere forti ma dobbiamo ancora lavorare e migliorare tanto”.

Dormi è giunto alla quarta stagione con il Tre Penne ed è ormai un punto fisso dei biancazzurri, che in questa estate hanno rivoluzionato la rosa con una nuova guida tecnica e nuovi innesti. “Sono arrivati giocatori di altissima qualità, altri più esperti e altri giovani ma di prospettiva che si stanno integrando molto bene. Siamo un bel gruppo e credo che possiamo toglierci delle belle soddisfazioni”.

La partita di domenica avrà inizio alle ore 15.00, il Tre Penne giocherà con il lutto al braccio e prima del fischio d’inizio verrà rispettato un minuto di silenzio per ricordare la scomparsa di Quarto Gasperoni, padre del vice allenatore ed ex capitano Alex Gasperoni.