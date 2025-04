Campionato San Marino. Rimonte per Pennarossa e Fiorentino, nel giorno della festa della Virtus

Dopo la scorpacciata di gol del sabato, anche i tre posticipi domenicali della 30^ di Campionato Sammarinese regalano gol (13) e spettacolo. Nell’ultima di stagione regolare si fanno notare Pennarossa e Fiorentino che rimontano rispettivamente Virtus e Faetano. Vince anche La Fiorita, che chiude al secondo posto e si prepara al meglio ai playoff.

Partiamo dalla sfida dell’Ezio Conti di Dogana tra Virtus – già campione lo scorso turno – e il Pennarossa. In avvio è Zenoni che prova a spaventare De Angelis – oggi titolare al posto di Passaniti tra i pali dei Neroverdi – con un tiro che passa vicinissimo al palo. I Campioni di San Marino però non si scompongono e al quarto d’ora creano la prima palla-gol con il colpo di testa di Rinaldi che viene disinnescato da Bannini. Passano però pochi minuti e la gara si sblocca: corner di Vallocchia per la testa – platinata – di Lombardi che insacca l’1-0. Il Pennarossa però reagisce e al 25’ rimette tutto in parità: Albini trova dal limite Zenoni che spara con il destro, De Angelis si oppone ma sulla ribattuta c’è Makhtar Diop che fa 1-1.

Prima del riposo, i Neroverdi di Bizzotto rimettono il naso avanti. L’ultima giornata ispira anche quest’anno Alessandro Golinucci che – come lo scorso anno con il Tre Penne, rete decisiva per lo Scudetto – mette il suo nome sul tabellino dei marcatori quando viene servito dal secondo assist di giornata di Vallocchia e con un tocco rapido batte in uscita Bannini.

Si passa così alla ripresa quando poco prima dell’ora di gioco la Virtus cala il tris: terzo passaggio vincente di Vallocchia – questa volta su punizione – che serve alla perfezione Lombardi che conclude al meglio lo schema dei Neroverdi con un perfetto destro di prima. Doppietta per Lombardi e 3-1. La gara sembra in pugno per la Virtus ma il Pennarossa ha una gran reazione di orgoglio. All’ora di gioco grande riflesso di De Angelis sulla conclusione di Diop, il quale poi al 80’ colpisce una clamorosa traversa con un sinistro dal limite. Il Pennarossa cresce sempre più e al 82’ il cross di Zenoni corre lungo tutta l’area di rigore sino poi arrivare a Pintore che non sbaglia e accorcia. Prima del novantesimo la rimonta è completata per il Pennarossa: Pintore stoppa di petto il pallone e lo offre splendidamente a Drudi che si infila in area e batte De Angelis per il 3-3. Punto prezioso per la squadra di Dolci che ferma i neo campioni di San Marino e relega l’Academy all’ultimo posto. Pareggio che non rovina la festa della Virtus, che scatta dopo il triplice fischio.

A Montecchio vince invece La Fiorita che con un gol per tempo risolve il Murata. Prima parte di gara equilibrata ma al 36’ la squadra di Ceci riesce a passare: Mazzotti dalla destra serve centralmente Olcese che di prima tocca elegantemente per Ambrosini che spara in porta, Martinez respinge ma sulla vagante arriva Olcese che non sbaglia. Gol numero 17 per il bomber gialloblù, ad una sola lunghezza dal capocannoniere Prandelli.

Il gol del raddoppio per La Fiorita arriva nella ripresa (66’) quando Olcese nell’occasione è l’assist man scaricando per il compagno Cicarelli che calcia benissimo di prima mandandola splendidamente all’incrocio. Fiorita che poco dopo va vicino anche al tris con il gran tiro di Mazzotti che però viene neutralizzato bene da Martinez. L’estremo difensore del Murata è poi ancor più bravo sulla potente girata di Capozzi poco prima del novantesimo. Alla Fiorita basta così, vittoria e secondo posto che vale l’accesso ai playoff con la miglior posizione. Murata che chiude al 9° posto e che mercoledì sarà subito in campo nel Turno Preliminare con il Faetano (partita secca, in caso di parità dopo il novantesimo sarà la miglior piazzata in stagione regolare a passare).

Succede di tutto a Domagnano tra Faetano e Fiorentino. La prima palla-gol è per la squadra di Costantini con Abouzziane che la mette in mezzo per Chiaruzzi che colpisce a rete ma c’è la grande risposta di Duchenne a salvare i suoi. Il Faetano aspetta e colpisce con due reti in due minuti. Quella del vantaggio arriva al 19’ con l’angolo di Palumbo per la testa di Raviele che porta avanti la squadra di Ricchiuti. Passano pochi istanti ed ecco il raddoppio: Alessandro Renzi recupera sulla mediana e serve Romano che avanza una volta arrivato al limite lascia partire un destro che trafigge Benedettini. La reazione del Fiorentino arriva nel finale di tempo con la punizione di El Ardoudi respinta dalla barriera, poi ci riprova il centrocampista rossoblu ma è Ioli a salvare vicino alla linea di porta.

Nella ripresa il Fiorentino di Costantini cambia decisamente atteggiamento e al 59’ accorcia le distanze: sul retropassaggio di Festa Gallo per Duchenne arriva Abouzziane che intercetta la sfera e insacca. Il gol carica il Fiorentino che nei minuti successivi ci prova più volte. All’ennesimo tentativo ecco arrivare il meritato pareggio: Galeone la cede ad El Ardoudi che si accentra per liberare il destro che diventa vincente infilandosi all’angolino. Si rivede poi il Faetano con Festa Gallo che recupera e serve l’accorrente Tolomeo che ci prova dal limite ma la spedisce fuori di poco. Ma è in pieno recupero che si decide la gara: Chiaruzzi serve Borgagni – all’esordio stagionale – che non ha un gran controllo ma successivamente è molto bravo a calciare dal limite e metterla là dove Duchenne non può arrivare. Fiorentino che dunque la ribalta da 2-0 a 3-2 e blinda così l’ottavo posto. Ora per i Rossoblu al Turno Preliminare c’è la Juvenes-Dogana – con Costantini grande ex della sfida – con il Fiorentino che avrà due risultati su tre per avanzare.

Per il Faetano invece c’è il Murata, con la squadra di Ricchiuti che dovrà solo vincere per poter proseguire il suo cammino nella post-season. Entrambe le gare del Turno Preliminare sono in programma mercoledì 30 aprile alle 20:45.

Questo il programma totale della 30° giornata di Campionato Sammarinese:

Campionato Sammarinese 2024-25, 30. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ESITO LUOGO Folgore Domagnano 26/04 Albani (S. Savorani, M. Savorani) – Andruccioli 0-4 Domagnano Cosmos San Marino Academy 26/04 N. Villa (Macaddino, Bellavista) – Beltrano 2-4 Dogana Tre Fiori San Giovanni 26/04 Righi (Cristiano, Ercolani) – Vandi 1-4 Fiorentino Tre Penne Juvenes-Dogana 26/04 Borriello (Gallo, Morisco) – Ilie 4-2 Montecchio Libertas Cailungo 26/04 Avoni (Giannotti, Zaghini) – W. Villa 0-0 Montecchio Faetano Fiorentino 27/04 Ilie (Tuttifrutti, Tura) – Ucini 2-3 Domagnano Pennarossa Virtus 27/04 Vandi (Sapigni, Sgrignani) – Righi 3-3 Dogana La Fiorita Murata 27/04 Ricciarini (Cordani, Lerza) – Xhafa 2-0 Montecchio in verde è evidenziato l’incontro che sarà distribuito sia su TITANI.TV che su FIFA+.

