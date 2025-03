Campionato San Marino. Spettacolo e scintille tra La Fiorita e FiorentinoSan Marino.

La partita più intrigante ed attesa non ha tradito le aspettative. La Fiorita e Fiorentino danno vita ad una vera e propria battaglia, costruendo numerose occasioni finanche ad un episodio da Goal Line Technology a tempo scaduto. Incontro non adatto ai deboli di cuore, che i Gialloblù spingono dalla propria parte grazie alla rocambolesca autorete di Diagne su corner di Cicarelli al 15’. Il raddoppio dista tre giri di lancette e genera dallo stesso piede del centrocampista, che scavalca la terza linea avversaria per smarcare Affonso davanti a Benedettini. Il resto è una meravigliosa giocata dell’ex Murata, che aggancia alla perfezione, mette a sedere il portiere e appoggia nella rete vuota. Il Fiorentino è però tutt’altro che alle corde, rendendosi pericoloso con le iniziative di Abouzziane ed El Ardoudi. Quest’ultimo colpisce un palo, mentre Dolcini spara alle stelle un rigore in movimento. Nella ripresa i Rossoblù aggrediscono La Fiorita, mettendo le tende nella trequarti avversaria e lamentandosi per un serie di contatti in area – nessuno dei quali passibile di massima punizione per Albani. Sul prosieguo di uno di questi episodi, Belward pesca in area Salemme che infila Vivan per il 2-1. Quelli di Tarini continuano a spingere e meriterebbero senza ombra di dubbio il pareggio, ma devono arrendersi al responso del campo. Che matura dopo un lungo recupero, in coda al quale Zazas Sanchez si sostituisce a Vivan per allontanare il pallone dalla linea di porta – quando il Fiorentino sosteneva che il pallone la avesse varcata completamente. Sfida al cardiopalma, che porta tanti riscontri positivi per entrambe le squadre: i tre punti vanno però solo a Montegiardino, che incassa anche l’espulsione per proteste di Affonso – per questo sicuro assente contro la Folgore, domenica prossima.

Ad un primo tempo a ritmi blandi, in cui è Jabi a regalare il primo sussulto a Gentilini, la Juvenes-Dogana abbina una ripresa pressoché perfetta. Matura così il secondo successo in stagione per il club di Serravalle, che passa a condurre con Paszynski al 53’. L’attaccante polacco è il primo a fiondarsi sulla respinta di Barbieri, miracoloso sulla precedente zuccata di Valentini. Il raddoppio è frutto di un’azione controversa: il Pennarossa protesta per la collisione tra Omgba e Sehail, ostacolato al limite dell’area in maniera evidente – sostengono quelli di Chiesanuova – e permettendo così a Traglia di siglare il gol dell’ex con un pallonetto ben calibrato.

Piove sul bagnato in casa Academy, visto che col Cailungo matura una pesante sconfitta. Oltre che nella forma, anche per la sostanza: oltre alle pesanti assenze – tra gli altri – di Mattia Sancisi e Giacopetti, l’Under 22 deve far fronte ad una fase difensiva non irreprensibile. Costa apre le marcature al 3’ con un destro volante di straordinaria precisione, impattato dall’altrettanto spettacolare gol di Alberto Riccardi. Ricevuta palla sull’out di sinistra, si lancia in percussione per superare tre uomini e fulminare Gallinetta. Un fuoco di paglia, visto che il Cailungo rimette la testa avanti con Gori, nel posto giusto per ribadire in rete un pallone vagante sugli sviluppi di un corner. Prima dell’intervallo Alessandro Casadei si allunga su un tiro-cross, ma la sfera resta nella disponibilità di Alessandro Conti che deve solo imbucare il tris. Prestazione volitiva dei Biancazzurrini nella ripresa, ma il Cailungo si difende con ordine e disinvoltura, per colpire in ripartenza. Al 90’ una nuova volata in superiorità numerica si chiude con una conclusione parata da Casadei, su cui è Labas a battere la concorrenza a rimbalzo per mettere il 4-1 finale agli atti. Prima vittoria in stagione per il Cailungo, che aggancia la San Marino Academy – con cui condivide il piede della graduatoria da questa sera.

Gli ultimi novanta minuti della dodicesima giornata si sviluppano a Montecchio, dove Domagnano e Libertas chiudono il turno di campionato. Succede tutto nella ripresa, quando gli uomini di Paolo Rossi – tornato a presidiare l’area tecnica dopo la squalifica – si scatenano. Vantaggio ad opera di Gozzi, lesto a ribadire in rete da breve distanza dopo una parata di Del Prete. Il raddoppio porta invece la firma di Gregori che finalizza uno schema da palla inattiva, sfruttando l’ottimo lavoro di Babboni per fare 2-0. In chiusura, sugli sviluppi di un corner da destra, Gozzi batte la concorrenza e infila di testa la porta della Libertas per la terza volta in serata, nonché seconda a livello personale. I Lupi battono e scavalcano gli avversari di turno in classifica, oltre che il Faetano, per portarsi in piena zona playoff.

Questo il quadro della 12° giornata di Campionato Sammarinese 2024-25, con tutti gli incontri disponibili in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma Titani.TV.

Campionato Sammarinese 2024-25, 12. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORA LUOGO Cosmos Tre Fiori 07/12 Avoni (Macaddino, Morisco) – Ricciardini 2-2 Domagnano Murata San Giovanni 07/12 Mineo (S. Savorani, M. Savorani) – Vandi 1-1 Fiorentino Faetano Folgore 07/12 Luci (Cordani, Tura) – N. Villa 0-2 Montecchio Tre Penne Virtus 07/12 Ucini (Ercolani, Cristiano) – Hafidi 1-2 Montecchio Pennarossa Juvenes-Dogana 08/12 Zani (Zaghini, Lerza) – Andruccioli 0-2 Montecchio Cailungo San Marino Academy 08/12 Balzano (Giannotti, Sgrignani) – Beltrano 4-1 Domagnano La Fiorita Fiorentino 08/12 Albani (Sapigni, Gallo) – Righi 2-1 Fiorentino Domagnano Libertas 08/12 Borriello (Tuttifrutti, Bellavista) – W. Villa 3-0 Montecchio

FSGC | Ufficio Stampa