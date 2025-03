Campionato San Marino. Tre Fiori e Fiorentino si iscrivono alla corsa-scudetto

Non lesinano emozioni le sei squadre interessate dai posticipi domenicali del decimo turno di Campionato Sammarinese. All’intervallo, infatti, sono sette i gol segnati sui tre campi coinvolti. Al triplice fischio, quasi triplicano per una media gol superiore a cinque Il Tre Fiori conduce 2-0 al giro di boa, sbloccando la sfida col Pennarossa in maniera quantomeno inusuale. Renzetti esce al limite della propria area per una presa aerea, salvo perdere il pallone in fase di caduta, complice la collisione con un compagno. Bernardi non si fa pregare per infilare la porta ed il Tre Fiori mette la testa avanti. Meno di dieci minuti più tardi Tomassini si inventa un filtrante dalla corsia di destra che smarca Prandelli davanti al portiere: per l’attaccante è relativamente semplice raddoppiare. Fronte Pennarossa, va segnalata l’iniziativa di Cobo che centra la traversa. Nella ripresa ci pensa Benedettini a chiudere i conti, sfruttando il perfetto assist di Bernardi. Prima della fine, altri quattro gol a partire dall’acuto del subentrato Djadji, che approfitta di un erroraccio di Renzetti per scavalcarlo con un preciso lob dai 25 metri. Ad alleggerire il pesante pomeriggio del club di Chiesanuova ci pensa Ricci, che impatta perfettamente il corner di Nanni per spedire di testa all’incrocio dei pali. Spetta tuttavia al Tre Fiori l’ultima parola, o meglio le ultime due: Nardi smarca Berardi davanti al portiere, saltato dall’ala gialloblù per la doppietta personale. Gioia condivisa anche da Djadji, che concede il bis in pieno recupero capitalizzando volata e assist di Guerra per il 6-1 finale.

A Fiorentino, il Murata gioca la prima partita senza portieri a disposizione dal fischio d’inizio. Gli infortuni di Benedettini e Cervellini, unici estremi difensori tesserati, portano Delvecchio a indossare i guantoni – come avvenuto prima della sosta, quando l’infortunio di Cervellini contro la Folgore portò il centrocampista a difendere i pali bianconeri. Diversamente da allora, oggi ha dovuto raccogliere il pallone dal fondo della rete: l’asse Santi-Giacopetti produce il gol del momentaneo 1-1, due minuti dopo la zuccata di Petillo che aveva portato in vantaggio il Murata. Quelli di Grassi tornano a condurre nel punteggio a ridosso della mezz’ora, quando il superbo assist al volo di Lucchesi illumina una corsia per Echel. Quest’ultimo ci mette tanto del suo per superare Borasco con un tocco morbidissimo che vale il 2-1 all’intervallo. Prima del duplice fischio, Santi sfiora il pareggio con una punizione infrantasi sulla trasversale. Il parziale resiste meno di un minuto nella ripresa, visto che il Murata sfonda centralmente: il primo pallone giocato da Pineschi, subentrato per Echel, promuove l’inserimento di Ricci che colpisce con un diagonale chirurgico. Il centrocampista si conferma in stato di grazia, ammortizzando col petto la sfera per la bordata di Giaretta – a segno per il poker bianconero al 54’, omologato al triplice fischio.

Botta e risposta nel primo tempo di Domagnano, tra Libertas e Fiorentino. I Granata si confermano tremendamente efficaci in avvio, colpendo per la terza giornata consecutiva prima dello scadere del secondo minuto di gioco. Stavolta è Francesco Ottaviani a gonfiare il sacco, colpendo da due passi. Il pareggio dei Rossoblù – oggi in campo con una maglia turchese – matura al 29’, quando El Ardoudi sfonda sulla sinistra per guadagnare il fondo e proporre a rimorchio su Chiaruzzi. Impatto perfetto col destro e prima esultanza stagionale per il classe ’05 sammarinese. In avvio di ripresa, la squadra di Tarini completa la rimonta. Che passa nuovamente da un’iniziativa personale di El Ardoudi, fortunato stavolta nel ritrovarsi il pallone sul destro per fulminare Magnani da due passi. Il fantasista prelevato dal Vigasio si ripete al 73’, puntuale a centro area per colpire col mancino – dopo un primo tentativo andato a vuoto – e portare il Fiorentino sul 3-1.

Maturano così tre pesanti vittorie, in particolare per gli effetti generati sulla parte alta della classifica – dove irrompono Tre Fiori e Fiorentino. I Rossoblù agganciano il terzo posto, insieme a Cosmos e Folgore, distanti tre punti dalla vetta. Un gradino più sotto il Tre Fiori, mentre il Murata torna a levare le braccia al cielo dopo tre sconfitte in serie. I Bianconeri si confermano in scia play-off, con un solo punto di ritardo rispetto al San Giovanni – attualmente settima forza della graduatoria. Di seguito, il quadro completo della decima giornata di Campionato Sammarinese, gratuitamente visionabile on-demand sulla piattaforma Titani.tv.

Campionato Sammarinese 2024-25, 10. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Domagnano La Fiorita Balzano (S. Savorani, M. Savorani) – W. Villa 23/11 0-2 Fiorentino Tre Penne Folgore Avoni (Cordani, Salvatori) – Hafidi 23/11 1-1 Domagnano Cailungo Virtus Mineo (Morisco, Tuttifrutti) – Ucini 23/11 0-7 Acquaviva Cosmos San Giovanni Xhafa (Cristiano, Zaghini) – Andruccioli 23/11 1-2 Montecchio Faetano Juvenes-Dogana Borriello (Bellavista, Giannotti) – N. Villa 23/11 1-0 Montecchio Murata San Marino Academy Zani (Gallo, Sapigni) – Ilie 24/11 4-1 Fiorentino Pennarossa Tre Fiori Luci (Macaddino, Sgrignani) – Albani 24/11 1-6 Montecchio Libertas Fiorentino Beltrano (Ercolani, Lerza) – Ricciarini 24/11 1-3 Domagnano

FSGC | Ufficio Stampa