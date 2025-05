Campionato San Marino. Under 22: subito in campo contro il Fiorentino. Mattia Sancisi: “Alziamo il livello della concentrazione”

La sconfitta infrasettimanale con il Tre Fiori ha interrotto lo slancio degli Under 22, reduci fin lì da una buona striscia fatta di una vittoria e un pareggio. La cosa positiva è che c’è poco tempo per rimuginare. Domani i Biancoazzurri saranno di nuovo in campo per uno degli anticipi della 18° giornata di campionato, quello delle 18:00. “È un periodo in cui gli impegni sono fitti, ma accogliamo la pausa breve tra una partita e l’altra come un’opportunità – garantisce Mattia Sancisi – perchè possiamo subito riscattarci. Per noi è stato importante resettare velocemente i pensieri dopo il Tre Fiori: abbiamo cancellato quella prestazione e ci siamo tuffati immediatamente nella missione Fiorentino. Sarà importante approcciare bene la sfida, domani.”

Anche i Rossoblù di Tarini vengono da un k.o. Ma al di là di quello, il loro percorso stagionale è stato fin qui eccellente. “Il Fiorentino è quarto in classifica e non per caso. – il parere del capitano biancoazzurro – È una squadra forte almeno quanto il Tre Fiori e noi dovremo alzare al massimo il livello della concentrazione, altrimeni sarà dura portare a casa qualcosa di concreto. Vogliamo assolutamente tornare a fare punti e siamo totalmente focalizzati su questo obiettivo.”

Due sconfitte, due vittorie ed un pareggio nelle ultime cinque uscite della San Marino Academy. Un ruolino buono, ma perfettibile. E ciò che manca alla banda di Cecchetti lo illustra proprio Sancisi: “Adesso ci serve più che altro un po’ di continuità, perché spesso ci capita di essere altalenanti. Per essere continui, la prima cosa da fare è cercare di limitare al massimo errori e disattenzioni. Purtroppo con il Tre Fiori ne abbiamo commessi troppi. Dobbiamo imparare velocemente la lezione se vogliamo risalire la china.”

Come detto, si gioca al sabato, e precisamente alle 18:00 allo stadio di Montecchio. Diretta come sempre disponibile su www.titanitv.sm.

