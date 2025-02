Campionato San Marino. Virtus all’esame Murata, il big match è Tre Penne-Tre Fiori

La ventiduesima giornata del Campionato Sammarinese si avvicina e promette scintille. Con poco meno di dieci partite al termine della stagione, le squadre sono chiamate a dare il massimo per consolidare la propria posizione in classifica. La lotta al vertice si fa sempre più serrata, con la Virtus che guida il campionato e La Fiorita che insegue con determinazione. In zona playoff, invece, la battaglia è apertissima e ogni risultato potrebbe ribaltare le gerarchie. Tra squalifiche e giocatori diffidati, alcuni club dovranno fare i conti con assenze pesanti, rendendo ancora più imprevedibile l’esito delle gare di questo turno.

La giornata si apre con La Fiorita che se la vedrà con la Libertas. La formazione di Montegiardino, reduce da un pareggio cruciale contro la capolista Virtus, stanno dimostrando di poter competere fino alla fine per il titolo. La squadra di Borgo Maggiore, invece, arriva a questa sfida con la necessità di riscattarsi dopo la sconfitta contro il Tre Penne. I Gialloblù vogliono continuare la loro scalata verso la vetta, mentre i Granata sono determinati a strappare punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica.

Cailungo e San Giovanni si affrontano in uno scontro che vede i Rossoverdi in difficoltà, con soli 15 punti in classifica, mentre i Rossoneri, reduci da un pareggio contro la San Marino Academy, cercano una vittoria per consolidare la loro posizione nei playoff. Dal lato squalifiche, la squadra di Sarti avrà tutti a disposizione, mentre quella di Tognacci dovrà fare a meno di ben cinque giocatori: Boldrini, Celli, Di Noto, Aprea e Della Valle.

Allo stadio di Domagnano, Cosmos in campo contro il Faetano in una sfida che mette in palio punti importanti per la corsa ai playoff. Il club di Serravalle, reduce dallo 0-0 contro il Domagnano, ha bisogno di una vittoria per agganciare l’accesso diretto ai playoff. I Gialloblu, invece, arrivano con il morale alto dopo il successo sul Pennarossa e cercheranno di ottenere un altro risultato positivo.

La giornata di sabato si chiude con la sfida tra Juvenes-Dogana e Domagnano, in programma alle 18:00. La squadra di Fabbri -che non sarà presente in panchina in quanto squalificato – è reduce da quattro sconfitte consecutive e cerca disperatamente di invertire la rotta per tornare in corsa per i playoff. I Lupi, che hanno pareggiato nell’ultima giornata, vogliono consolidare la loro posizione a metà classifica – ultimo piazzamento valido per entrare nella post-season.

La domenica si apre poi con il big match delle 15:00 tra Tre Penne e Tre Fiori. Entrambe le squadre sono a quota 37 punti e vogliono restare nelle zone nobili di classifica. I Biancoazzurri arrivano da una vittoria convincente contro la Libertas e hanno dimostrato una solidità difensiva invidiabile (solo due reti subite nelle ultime cinque). I Gialloblu, invece, hanno pareggiato nel derby con il Fiorentino e vogliono tornare al successo che gli manca da tre turni.

Alla stessa ora, Pennarossa e Fiorentino si affrontano al “Federico Crescentini”. I Biancorossi sono sempre all’ultimo posto del raggruppamento e avranno bisogno di un’impresa contro i Rossoblu che stanno disputando una stagione di alto livello – nonostante il successo manchi alla squadra di Tarini da tre partite.

In campo alle 15 anche San Marino Academy e Folgore in una sfida che vede i Titani ancora in un periodo difficile, ma un potenziale successo potrebbe rilanciarli in chiave playoff. I Giallorossoneri, terzi in classifica, hanno un’occasione per rafforzare il loro terzo posto e rimanere in una comoda posizione per la post-season.

La ventiduesima giornata si chiude con il match delle 18:00 tra Murata e Virtus. I Neroverdi di Acquaviva – sempre capolista – hanno raccolto ben diciassette vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, dimostrandosi la squadra da battere. I Bianconeri, invece, dopo la sconfitta contro il Cailungo, proveranno a fermare la corsa della prima in classifica.

Novità di questo turno sarà la presenza di una quaterna arbitrale proveniente da Gibilterra nel consueto scambio di fischietti tra le federazioni europee. Josè Antonio Delgado sarà il direttore di gara per la partita di sabato tra Cosmos e Faetano – coadiuvato dagli assistenti Kyron Azopardi e Esteban Noguera Cabrera, con Denis Gonzalez Perez come quarto ufficiale. Nella giornata di domenica invece Perez Gonzalez dirigerà Tre Penne-Tre Fiori con Delgado come quarto e gli assistenti che rimarranno i medesimi della sfida del giorno precedente.

Nello scambio invece voleranno a Gibilterra i fischietti dell’ASA Xhafa Durim e Marco Avoni, con gli assistenti Giuseppe Macaddino e Simone Savorani.

Ecco il programma della 22° giornata di Campionato Sammarinese, ricordando che tutte le sfide saranno trasmesse in diretta streaming – e in maniera totalmente gratuita – sulla piattaforma Titani.tv.

Campionato Sammarinese 2024-25, 22. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORA LUOGO La Fiorita Libertas 22/02 Albani (M. Savorani, Morisco) – Ricciarini 15:00 Fiorentino Cailungo San Giovanni 22/02 Borriello (Tuttifrutti, Zaghini) – Balzano 15:00 Montecchio Cosmos Faetano 22/02 Delgado (Azopardi – Cabrera Noguera) – Perez Gonzalez 15:00 Domagnano Juvenes/Dogana Domagnano 22/02 Righi (Cristiano, Giannotti) – N. Villa 18:00 Montecchio Tre Penne Tre Fiori 23/02 Perez Gonzalez (Cabrera Noguera, Azopardi) – Delgado 15:00 Montecchio Pennarossa Fiorentino 23/02 Vandi (Sapigni, Sgrignani) – Beltrano 15:00 Fiorentino SM Academy Folgore 23/02 Ucini (Bellavista, Gallo) – Hafidi 15:00 Domagnano Murata Virtus 23/02 W. Villa (Cordani, Salvatori) – Zani 18:00 Montecchio

