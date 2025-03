Canale WhatsApp inappropriato scoperto tra gli studenti di scuola media a San Marino

Un canale WhatsApp denominato “Il gruppo più grande di sempre”, contenente materiali violenti e pornografici, è stato scoperto tra gli studenti di una scuola media di San Marino. Il canale aveva circa 700 iscritti, alcuni dei quali, inclusi bambini di 10 anni, aggiunti senza il loro consenso.

La segnalazione iniziale è arrivata da un genitore, seguita da una diffusione sui social media, una denuncia alla Gendarmeria e una comunicazione ufficiale da parte del dirigente scolastico, Remo Massari, alle famiglie degli studenti. La Polizia Postale è stata coinvolta per condurre indagini.

Il dirigente scolastico ha inviato una lettera alle famiglie, invitandole a monitorare l’attività online dei propri figli e a promuovere un uso responsabile degli strumenti digitali. La lettera ricorda anche l’età minima di 13 anni per l’utilizzo dei social network e l’esistenza di strumenti di controllo parentale per limitare l’accesso a contenuti non adatti.