Cancellato l’abuso di ufficio. Approvazione bipartisan

In una rara dimostrazione di unità, i sindaci provenienti da diverse fazioni politiche hanno accolto con favore la cancellazione dell’abuso d’ufficio, una norma che è stata al centro di dibattiti e discussioni per lungo tempo. La decisione di cancellare questa disposizione è stata approvata ieri in commissione giustizia al Senato.

Sebbene alcuni rappresentanti di sinistra avrebbero preferito una modifica alla legge piuttosto che la sua cancellazione, sembra che la necessità di porre fine a una norma oggettivamente penalizzante per il lavoro dei pubblici amministratori e degli enti locali abbia prevalso. I sindaci, indipendentemente dal loro colore politico, avevano sollevato più volte la questione, sottolineando la necessità di un intervento in questa materia.

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha dichiarato: “Tutti i sindaci, di ogni colore o appartenenza, avevano più volte chiesto un intervento su una disposizione oggettivamente penalizzante per il lavoro dei pubblici amministratori e per gli enti stessi. Anche io sono tra questi”.