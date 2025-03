A avvicinarsi alle elezioni, si presenta un caso assolutamente straordinario di un candidato che partecipa alla competizione in due diversi campi. Si tratta di un rappresentante di Forza Italia che si candida sia come sindaco in Italia, nel comune di Monte Grimano Terme nella provincia di Pesaro Urbino, sia come deputato a San Marino. La peculiarità più singolare è rappresentata da Elia Rossi, un quarantunenne nato a Cattolica ma cittadino sammarinese per linea paterna.