Cane rimane incastrato in fessura mura, salvato dai pompieri

Intervenuto anche un escavatore nel messinese per recuperarlo

IVigili del fuoco del comando di Messina sono intervenuti stamattina per recuperare un cane incastrato in una delle fessure presenti in un muro di contenimento a secco del letto del fiume Mazzarrà, in contrada Salica’.

Grazie anche alla collaborazione di una ditta privata, che ha contribuito con un escavatore allo spostamento dei massi, i vigili del fuoco sono riusciti a salvare il cane, illeso, e a consegnarlo al legittimo proprietario.

Ansa