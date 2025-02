Canicross: Team San Marino al Campionato Nazionale Italiano

Il Team Canicross San Marino prenderà parte il 15-16 febbraio al Campionato Nazionale Csen di Canicross che si terrà a Mortegliano (UD). Gara valevole per la qualificazione al Campionato Mondiale ICF di novembre a Pardubice (Slovacchia). Sono 7 i binomi sammarinesi alla partenza della due giorni di gara. Negli adulti, il binomio Paola Carinato & Icy gareggia in Bikejoring sul tracciato di 5,3 km che si snoda nel Cento Ippico La Polveriera, mentre Denis Cestaro&Bo si metteranno alla prova in canicross. Nella categoria School Girl (7-10 anni), Grace Buscarini corre con Arya, mentre nella categoria Young girl (11-14 anni), Adele Mularoni & Mimmo sfideranno anche la compagna di squadra Emma Buscarini &Icy sul percorso di 1,5 km. Infine, due binomi prenderanno parte nella categoria adapted assieme alle loro guide : Ruggero Marchetti&Bo con la guida Denis e Sara Valentini&Arya con la guida Michele. La trasferta friulana sarà anche occasione per il Team Sammarinese per incontrare, venerdì 14 febbraio, 50 alunni della Scuola Primaria e le loro maestre di Torreano di Cividale. “Sarà un momento divulgativo di questa disciplina, dove i bimbi potranno praticare canicross ” dichiara la Presidentessa Paola Carinato.”Sabato pomeriggio, con il patrocinio del Comune di Torreano e grazie all’interesse dell’Assessore allo Sport, Giuliano Lesa, incontreremo la cittadinanza sul tema :”Il Canicross. Sport, disabilità e non solo” dove io e Daniele Marchetti parleremo della nostra esperienza a San Marino, mentre le colleghe di Codroipo, Annetta Bertolini e Silvia Miatto, illustreranno le loro iniziative sul territorio.

Una fitta agenda aspetta la squadra sammarinese, determinata a salire sul podio.

Comunicato stampa