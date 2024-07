Canile di Vizzini. Cani tenuti in condizioni pietose. AIDAA presenta denuncia alla Procura di Catania

VIZZINI (15 APRILE 2024) “Siamo venuti in possesso di alcune immagini e filmati che risalgono a qualche giorno fa di quanto avviene nel canile di Vizzini in provincia di Catania dove vi sarebbero diversi cani tenuti in condizioni inaccettabili e ad una prima visione affetti da diverse patologie mentre secondo altre testimonianze in quel canile vi sarebbero stati dei cani deceduti” inizia cosi il comunicato dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA sulla vicenda del canile di Vizzini. “Da quanto abbiamo appurato pare proprio che la struttura sia un lager più di un canile e per questo abbiamo deciso di presentare denuncia alla procura di Catania chiedendo verifiche urgenti su quel canile e sui suoi gestori, sappiamo con certezza che non siamo i soli a muoverci su questa delicata vicenda ma non per questo intendiamo fare un passo indietro, la tutela degli animali è un diritto di tutti noi e noi questo diritto lo eserciteremo fino in fondo. Abbiamo deciso-conclude il comunica AIDAA- di non pubblicare video o fotografie ma di inviare alla procura di Catania in allegato con la denuncia che invieremo nella giornata di domani”.