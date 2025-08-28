Caos Rimini Calcio: l’assessore Lari denuncia il blocco delle giovanili

La crisi del Rimini Calcio, o forse addirittura il caos, tocca anche il settore giovanile. L’assessore allo Sport Michele Lari ha preso posizione con un comunicato che mette in luce il forte disagio di ragazzi, famiglie e staff tecnico. Lari ha sottolineato come la squadra giovanile sia ferma, nonostante la stagione sia ufficialmente iniziata, a causa di continui rinvii della società, inadempienze amministrative e mancato tesseramento dello staff.

Secondo l’assessore, la situazione rappresenta una presa in giro per i ragazzi, che attendono allenamenti e partite, e per le famiglie costrette a un limbo di incertezza. Lari ha spiegato di essere in costante contatto con il responsabile del settore giovanile e con gli allenatori volontari, impegnati a gestire l’amarezza dei giovani calciatori e il disorientamento dei genitori.

L’assessore ha inoltre ricordato che l’Amministrazione ha cercato di dialogare con la nuova proprietà del club, invitandola a fornire risposte concrete sul futuro del settore giovanile. Tuttavia, le certezze restano poche, e il tempo per recuperare la fiducia nella società sembra ormai scaduto. Lari ha ribadito che continuerà a seguire la vicenda, cercando di tutelare il patrimonio sociale e sportivo della comunità riminese e di proteggere gli interessi dei giovani calciatori.