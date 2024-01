Capitale cultura 2026, pagine social di Rimini ‘volano’

In sei mesi una copertura di 800 mila persone

Piace ai social la candidatura di Rimini a capitale della cultura 2026.

Negli ultimi sei mesi le pagine Facebook e Instagram di ‘Rimini cultura 2026’ hanno raggiunto una copertura di quasi 800 mila persone.

“Risultati oltre le aspettative” per il Comune, che evidenzia come questi siano “numeri altissimi per account neonati”. Il traffico dei visitatori virtuali è composte, oltre che da locali, anche da chi proviene da Roma, Bologna, Pesaro, dai principali Paesi europei come Germania, Francia e Spagna e poi oltreoceano, da Stati Uniti e Brasile.

La candidatura è stata poi estesa a tutta la Romagna come occasione di rinascita dopo l’alluvione del maggio scorso attraverso la cultura. “Forti anche di questo sostegno ci presenteremo a Roma per raccontare cosa insieme abbiamo pensato per lo sviluppo culturale della Rimini e della Romagna di domani”, è il commento dell’amministrazione comunale.

