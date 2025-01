Capodanno, gufo di 3 anni morto d’infarto per i fuochi d’artificio

Come ogni anno, i fuochi d’artificio che tanto divertono alcuni sono per gli animali fonte di disagio e di un sentimento di terrore che, nei casi più estremi, porta alla morte. Nei primi minuti del 2025 un gufo africano è morto d’infarto proprio a causa del forte rumore causato dai ‘botti’ di Capodanno, che hanno risuonato per diversi minuti nei cieli della provincia di Torino, dove viveva l’animale.

A raccontare la morte di Wilde, avvenuta venticinque minuti dopo la mezzanotte, è la donna che si prendeva cura del gufo. “Il mio 2025 è iniziato di m***a grazia e voi che fregandovene di tutto ciò che avete attorno avete avuto i vostri 15 minuti di divertimento”, scrive su Facebook Simona Luca. “Lui era Wilde, – continua la donna, che sul social network ha condiviso anche una foto del volatile senza vita – gufo africano di 3 anni morto di infarto alle 00.25. Adesso oltre che ai botti fate guardare bene questa foto ai vostri bimbi e spiegategli che devono essere orgogliosi di voi”.

La donna ha spiegato nei commenti che era proprio accanto all’animale durante i rumori forti causati dai fuochi d’artificio: “Ero all’interno della voliera quando è successo ma non è servito a nulla“.

AdnKronos