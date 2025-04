Carabinieri di Novafeltria intensificano i controlli: sanzioni e denunce per violazioni stradali e di soggiorno

I Carabinieri di Novafeltria hanno portato avanti una serie di operazioni di controllo del territorio, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e rispettare le norme di legge. Durante le attività, svolte nei giorni scorsi, sono state identificate oltre 150 persone e controllati 97 veicoli, oltre a verificare 8 esercizi pubblici.

L’operazione si è concentrata sul contrasto alla microcriminalità e sulla sicurezza stradale, con numerosi test alcolemici effettuati ai conducenti in transito nella zona di Valmarecchia. Tra i controlli, sono emerse diverse violazioni.

Un uomo di 39 anni, residente in Puglia, è stato deferito in stato di libertà per aver guidato con un tasso alcolemico di 1,19 g/l; la patente gli è stata ritirata. Una donna di 36 anni, di origini bielorusse, si è rifiutata di sottoporsi all’etilometro ed è stata denunciata.

Altri soggetti coinvolti includono un 27enne marocchino che si è rifiutato di mostrare il permesso di soggiorno e un 25enne locale, trovato al volante con patente revocata. Per quest’ultimo, è stato disposto il sequestro amministrativo del veicolo.

Sono state elevate anche due sanzioni amministrative a conducenti trovati alla guida con un tasso alcolemico inferiore a 1 g/l. Infine, un 61enne di Riccione è stato multato per comportamenti contrari alla pubblica decenza nei pressi di una scuola elementare.

Le operazioni si inseriscono in un’attività di controllo più ampia, mirata a mantenere l’ordine pubblico e verificare il rispetto delle norme sul territorio di Novafeltria e dintorni.