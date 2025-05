Carabinieri di Pesaro intensificano controlli antidrogra e sicurezza in vista dell’estate

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, i Carabinieri di Pesaro e Urbino hanno rafforzato le attività di controllo sul territorio, concentrandosi in particolare sulle aree considerate a rischio, come il parco Miralfiore e le zone intorno alla Stazione Ferroviaria. La strategia, guidata dal Comandante Provinciale, Colonnello Alessandro Corda, mira a prevenire reati come spaccio di droga, furti e disturbo della quiete pubblica.

Nella mattina di domenica 5 maggio, un intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di un uomo straniero, già noto alle autorità. L’individuo, sorpreso mentre distribuiva eroina a una giovane donna, ha tentato la fuga ma è stato subito fermato dopo un inseguimento. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di circa 9 grammi di sostanza stupefacente suddivisa in otto dosi, e ha opposto resistenza colpendo un carabiniere.

L’arrestato, senza fissa dimora, ha passato la notte nelle celle di sicurezza del comando e, al termine del processo per direttissima, ha ricevuto una condanna a otto mesi di reclusione con la possibilità di patteggiamento e una multa di 1.000 euro.

L’operazione ha visto coinvolti 20 militari e due unità cinofile, che hanno anche segnalato due giovani all’autorità prefettizia per uso di stupefacenti. Un altro intervento ha portato al sequestro di un panetto di hashish di circa 100 grammi, trovato abbandonato in un bar vicino alla stazione.

L’attività dei Carabinieri si inserisce in un piano più ampio di controlli finalizzati a migliorare la sicurezza urbana in vista di un’estate che si preannuncia movimentata. I controlli continueranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di mantenere ordine e tranquillità per residenti e visitatori.