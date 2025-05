Carabinieri di Rimini smantellano rete di spaccio: arrestato un 28enne albanese

Rimini, 15 maggio 2024 – I Carabinieri della Sezione Operativa del Nor di Rimini hanno arrestato un uomo di 28 anni, di origini albanesi, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto durante un servizio mirato nelle zone della città maggiormente interessate dal traffico di droga.

Nel corso delle operazioni, i militari hanno notato il giovane vicino a una struttura ricettiva di Rivazzurra, mentre cedeva una dose di cocaina a un altro giovane. Dopo averlo fermato, i carabinieri hanno perquisito il suo domicilio, un residence nella stessa zona, trovando 43 dosi di cocaina occultate in un’intercapedine del bagno, per un peso totale di circa 35 grammi. Sul posto sono stati sequestrati anche 180 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Il 28enne aveva già subito un arresto pochi giorni prima, il 12 maggio, sempre per spaccio, durante un’operazione sul lungomare di Miramare, insieme a un altro cittadino albanese. In quella occasione, era stato sorpreso mentre vendeva droga, ma dopo la convalida dell’arresto era stato rilasciato in attesa dell’udienza.

Questa volta, su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima previsto per oggi. L’acquirente della dose segnalato alla Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti.