CARABINIERI INTERVENUTI NELL’ABITAZIONE DI UN 68ENNE ITALIANO, DECEDUTO A SEGUITO DI UN INCENDIO.

Baricella (BO): Alle ore 12:30 circa odierne, i Carabinieri della Stazione di Baricella sono intervenuti presso l’abitazione di B.F., 68enne italiano, residente in via Antonio Gramsci, che è deceduto a seguito di un incendio verosimilmente scaturito da un elettrodomestico che aveva in casa. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, informata dai Carabinieri che hanno avvisato il PM di turno, la salma dell’uomo è stata affidata ai familiari e lo stabile è stato sequestrato per accertamenti.

PUNTO DI CONTATTO: Comandante Interinale Compagnia Carabinieri Molinella, Luogotenente CS Francesco Giorgi.

All. Foto CC Baricella.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna