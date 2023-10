Carabinieri Nas Bologna: sicurezza alimentare. Maxi sequestro di aromi ed additivi scaduti con sospensione della produzione in una azienda di alimenti surgelati

In occasione di recente controllo eseguito presso un’azienda del settore della produzione di alimenti surgelati in provincia di Bologna, venivano ravvisati gravi irregolarità riguardanti le condizioni igienico-sanitarie e strutturali di uno dei reparti di produzione, con il rinvenimento di materie prime irrintracciabili o aventi scadenza superata anche da molto tempo. Nello specifico venivano rinvenuti e sequestrati circa 2.400 kg di ingredienti, aromi ed additivi alimentari, per un valore di svariate decine di migliaia di euro, aventi scadenza superata anche da oltre 3 anni. tutto il prodotto sequestrato verrà destinato alla distruzione e quindi sottratto alla produzione di alimenti destinati ai consumatori.

I militari costatavano, inoltre, come all’interno del reparto produttivo di una distinta “specialità alimentare”, in uno dei macchinari dove transitavano i semilavorati, ci fosse la presenza di ruggine e le pareti e le soffittature dell’ambiente presentassero dei distacchi di vernice, con la possibilità che potessero cadere sopra gli alimenti sottostanti prossimi al confezionamento. Per tale motivo, a seguito di immediata segnalazione della grave situazione alla competente azienda USL, veniva disposta l’immediata sospensione dello stesso reparto di produzione.

Riscontrate inoltre gravi anomalie nella gestione e nello smistamento dei rifiuti e dei sottoprodotti, che venivano indistintamente stoccati privi di protezione all’esterno, provocando l’inevitabile innalzamento del rischio di richiamare infestanti, volatili e roditori.

Venivano elevate sanzioni per un ammontare di 4.500 €.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna