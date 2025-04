Carabinieri Ravenna: traffico e spaccio di stupefacenti, 7 arresti

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna, con l’ausilio del Nucleo Carabinieri Cinofili di Pesaro Urbino e delle articolazioni territoriali dell’Arma interessate (Comacchio, Codigoro e Fano), questa mattina hanno dato esecuzione all’Ordinanza di misura cautelare in carcere,emessa dal Gip del Tribunale di Ravenna, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 7 uomini, italiani e stranieri, nonché di sottoposizione all’Obbligo di Presentazione alla Polizia Giudiziaria per altri 4, per i reati di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti nonché violazione della normativa sulle armi.

I fatti traggono origine da complessa e articolata attività d’indagine, iniziata nel mese di dicembre 2022 con il rinvenimento ed il sequestro di 10 kg circa di marijuana e cocaina, avvenuta presso una nota struttura ricettiva del ravennate.

Nel corso delle indagini, sono stati raccolti elementi di prova nei confronti di un sodalizio criminale, composto in maggioranza da cittadini albanesi, che si approvvigionava del narcotico attraverso canali attestati tra il Nord Italia e l’Olanda. Il modus operandi adottato dal gruppo prevedeva l’acquisto di considerevoli quantitativi di cocaina, con cui inondavano le principali località della movida romagnola, arrivando anche sul litorale marchigiano. Nel corso delle attività di polizia sono statitratti in arresto, in flagranza, 6 uomini, tutti inseriti nell’organigramma criminale investigato, rinvenendo e sequestrando ulteriori quantitativi di cocaina, hashish e marijuana nonché somme di denaro contante e 2 pistole, una giocattolo, priva dei dispositivi di riconoscimento ed una Beretta cal. 7,65, provento di furto in abitazione della provincia di Ravenna.