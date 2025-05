CASADEA STRINGE UNA PARTNERSHIP STRATEGICA CON NICCO23

L’IMPRESA RICCIONESE, NATA NEL 2011, SPECIALIZZATA NELLA FORNITURA E POSA DI PORTE E FINESTRE, ENTRA NEL MONDO DEL MOTORSPORT GRAZIE ALL’AZIENDA DI NETWORK SPORTIVA E MANAGEMENT CATTOLICHINA

I DUE TITOLARI, DANILO FABBRI E OSCAR OLMEDA: “SIAMO ENTRAMBI GRANDI APPASSIONATI DI MOTO E PER NOI È STATO NATURALE INIZIARE QUESTA COLLABORAZIONE”

Riccione, 10/4/2024 – Casadea e Nicco23 insieme sulla griglia di partenza. L’azienda riccionese, nata nel 2011, è specializzata nella fornitura e posa di porte e finestre, collabora con brand leader del settore come Oknoplast, Dierre e Bertolotto. Quest’anno ha deciso di entrare nel mondo del Motorsport, stringendo una partnership con la Nicco23 di Jgor Antonelli, azienda di Network Sportiva e Management di Cattolica, il cui volto è Niccolò Antonelli, pilota del motomondiale, con all’attivo molte vittorie e podi. Un’eccellenza sportiva tra le eccellenze del territorio che annovera, ricordiamo, il Misano World Circuit e la Motor Valley.

“Con Oscar ci conosciamo da tempo, anche lui è un grande appassionato di moto – spiega Jgor Antonelli -.Insieme a Danilo ha creato un’azienda che è molto radicata sul territorio, entrambi amano il mondo del Motorsport e devo dire che è bello averli a bordo”.

CASADEA, UNA STORIA LUNGA 13 ANNI

Danilo Fabbri: “Io e Oscar ci conosciamo da tanti anni, siamo stati colleghi di lavoro e grandi amici. Così nel 2011, nonostante la crisi del settore, abbiamo deciso di mettere in piedi un’attività che fosse espressione delle nostre idee. Un salto nel buio, ma fortunatamente è andato tutto bene, piano piano siamo cresciuti e ci siamo consolidati. Ci occupiamo di tutto quello che concerne porte, infissi, chiusure per la casa. Trattiamo Infissi con le migliori tecnologie, da installare nelle comuni abitazioni o in edifici ad alte prestazioni. Ci rivolgiamo prevalentemente ai privati a cui diamo un’assistenza completa, dall’accoglienza in show room alla conclusione dell’ultima pratica burocratica. Disponiamo di nostri collaboratori/dipendenti per la posa e possiamo contare su uno staff di una decina di persone. Abbiamo clienti sia sul territorio di Rimini, Riccione, Cattolica, che in provincia di Forlì – Cesena, Ravenna e Pesaro-Urbino. Lavoriamo con aziende leader essendo premium partner Oknoplast, concessionari esclusivi Bertolotto porte e Dierre partner. In questi 13 anni di attività abbiamo sempre avuto una importante crescita, e di questo siamo veramente orgogliosi”.

LA PARTNERSHIP STRATEGICA CON NICCO23

“Dobbiamo dire che questa non è la prima volta che sosteniamo dei piloti locali in campionati nazionali, presentati da Jgor. Un giorno, però, siamo stati noi a chiedergli se potevamo fare qualcosa anche per Nicco e così è iniziata questa collaborazione. In questa stagione abbiamo ritenuto opportuno affrontare un impegno un po’ più importante con Niccolò nel campionato mondiale Supersport 600, cogliendo l’occasione al volo per unire il nostro lavoro alla nostra passione. Ci auguriamo che questa opportunità promozionale dia a Casadea, grazie a Nicco, non solo maggiore visibilità, ma un’immagine che rispecchi i valori del nostro testimonial, espressione di integrità nei valori sportivi e umani – concludono i due titolari -.Così come siamo cresciuti insieme ai brand con cui collaboriamo, siamo sicuri che questa nuova partnership porterà sicuramente qualcosa di positivo sia a noi che alla Nicco23”.