Casalecchio di Reno (BO): quattro sudamericani arrestati per furto a un’anziana nel parcheggio del supermercato

Un’anziana di 82 anni è stata derubata nel parcheggio di un supermercato a Sasso Marconi, ma grazie alla prontezza dei Carabinieri di Casalecchio di Reno, i responsabili sono stati arrestati in tempi record. Quattro cittadini sudamericani, di età compresa tra i 34 e i 70 anni, sono finiti in manette con l’accusa di furto aggravato e utilizzo fraudolento di carte di credito, dopo aver sottratto alla vittima una borsa contenente denaro e carte bancarie.

L’episodio è avvenuto nel parcheggio di un supermercato di Sasso Marconi, dove l’82enne si trovava dopo aver fatto la spesa. Con un’azione rapida e coordinata, i malviventi hanno rubato la borsa della donna, che conteneva non solo contanti ma anche carte di credito complete dei codici segreti. Senza perdere tempo, i ladri hanno utilizzato le carte per effettuare prelievi fraudolenti, riuscendo a sottrarre ben 2.750 euro in poche ore.

La Reazione Immediata della Vittima e dei Carabinieri

La vittima, accortasi del furto, si è subito rivolta ai Carabinieri della Stazione di Sasso Marconi per denunciare l’accaduto. Mentre l’anziana forniva i dettagli dell’incidente, il militare incaricato ha immediatamente allertato la Centrale Operativa, attivando le ricerche dei responsabili. Le informazioni fornite dalla donna, unite a un’accurata analisi delle immagini di videosorveglianza pubbliche e private, hanno permesso di individuare i sospetti in fuga a bordo di una Peugeot 206.

L’Intervento Decisivo a Casalecchio di Reno

I Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno hanno intercettato il veicolo dei malviventi nei pressi della rotonda Marco Biagi. I quattro occupanti, tutti residenti a Milano, sono stati fermati e sottoposti a perquisizione. Gli agenti hanno recuperato l’intera refurtiva, che è stata prontamente restituita alla legittima proprietaria. Un’operazione lampo che ha dimostrato l’efficacia e la rapidità delle forze dell’ordine nel contrastare il crimine.

Processo Immediato per i Responsabili

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, i quattro sudamericani sono stati condotti nelle aule giudiziarie per affrontare un giudizio direttissimo. Le accuse a loro carico includono furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento, reati aggravati dalla destrezza con cui hanno agito e dal danno economico causato alla vittima.

Un Segnale di Sicurezza per la Comunità

L’arresto dei responsabili rappresenta un importante risultato per la sicurezza della comunità di Casalecchio di Reno e Sasso Marconi. La collaborazione tra la vittima, che ha fornito dettagli cruciali, e i Carabinieri, che hanno agito con tempestività, ha permesso di fermare un gruppo criminale organizzato e di restituire serenità all’anziana derubata. Questo episodio sottolinea l’importanza della videosorveglianza e della prontezza delle forze dell’ordine nel garantire giustizia.