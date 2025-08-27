Casinina (PU), 25enne trovato morto dalla madre in casa: il dramma ieri pomeriggio. Indagini in corso per accertare le cause del decesso

Casinina si vive, oggi, con una ferita che faticherà a rimarginarsi. Ieri pomeriggio, martedì 26 agosto, un ragazzo di appena 25 anni è stato trovato morto nella sua stanza. A scoprire il corpo è stata la madre, con cui viveva. Una scena che ha scosso profondamente l’intera comunità del comune di Sassocorvaro Auditore, dove la quotidianità è stata stravolta in un istante.

Secondo quanto ricostruito dai primi accertamenti, la tragedia si sarebbe consumata in maniera improvvisa. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare: all’arrivo dei soccorritori, il suo cuore aveva già smesso di battere.

La vittima, identificata come C.R., non aveva ancora trovato un’occupazione stabile. Dopo il diploma al liceo artistico di Urbino, stava cercando di costruire il proprio futuro, coltivando le sue passioni per la musica e lo skateboard. Due interessi che riempivano le giornate e raccontavano molto di lui.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale insieme ai rinforzi, avviando immediatamente le verifiche di rito. Le cause della morte restano per ora avvolte nell’incertezza. Le prime ipotesi parlano di un malore improvviso, forse un infarto. Un’eventualità rara a quell’età, ma non impossibile. Sarà comunque l’autopsia, già richiesta e che verrà eseguita nei prossimi giorni, a chiarire le circostanze di questo decesso tanto improvviso quanto inspiegabile.

Intanto, Casinina si ritrova a fare i conti con un silenzio pesante e con un dolore che non conosce parole. Tutta la comunità si stringe attorno alla madre, che oggi si trova sola davanti a una perdita incolmabile.