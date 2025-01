Caso dehor: La Giunta di Castello di San Marino Città rivendica il rispetto delle norme per la tutela del patrimonio storico e ringrazia il Segretario Ciacci

La Giunta di Castello della Città di San Marino desidera ringraziare la Segreteria di Stato al Territorio nella persona del Segretario Ciacci e dei suoi collaboratori che hanno recepito alcune perplessità esposte dalla Giunta, intervenendo prontamente per sanare una situazione che presentava più di un difetto procedurale amministrativo ed autorizzativo. Un’azione che segna un passo significativo nel rispetto e nella reciproca collaborazione tra Istituzioni.

Ci teniamo a sottolineare che le nostre istanze non erano prese di posizione contro un’attività privata che ha chiesto e ottenuto un beneficio, ma è stata una battaglia per il rispetto delle norme e in difesa del patrimonio storico e istituzionale della nostra capitale.

Nelle scorse settimane la Giunta, aveva sollevato preoccupazioni circa le dimensioni del dehor, chiedendo chiarimenti sul corretto iter autorizzativo. Certe concessioni, ancorché straordinarie devono comunque e necessariamente essere vagliate ed autorizzate dalle precipue commissioni preposte, non da ultime la Commissione UNESCO e la Giunta di Castello della Capitale. Per questo rivendichiamo più rispetto da parte della politica per il ruolo ed i poteri che la legge n.158/2020 ci attribuisce.

La Giunta di Castello della Città di San Marino ha il dovere di garantire che ogni occupazione di suolo pubblico rispetti i diritti della collettività e, in collaborazione con la Commissione Monumenti e la Commissione UNESCO, tuteli la solennità e la bellezza del Centro Storico, patrimonio dell’umanità.

Sarà nostra premura nei prossimi giorni verificare personalmente che l’ancoraggio della struttura non abbia causato danni al patrimonio pubblico, in caso contrario non escludiamo di rivolgerci all’avvocatura dello Stato.

Continueremo a vigilare e a sollecitare il Governo affinché venga rispettato il corretto iter autorizzativo, difendendo il ruolo della Giunta nella gestione del territorio e la tutela degli spazi di pubblica utilità.

Giunta di Castello della Città di San Marino