Caso di cronaca nera di Villa Verucchio. MORRONE (LEGA): APPROVAZIONE RAPIDA DDL SICUREZZA, RAFFORZARE AZIONI CONTRO RADICALIZZAZIONE, PIÙ ESPULSIONI. INCREDIBILE SILENZIO PD

Roma, 4 gen. “Il gravissimo episodio accaduto a Verucchio (Rn) nella serata del 31 dicembre scorso con l’accoltellamento di cinque persone da parte di un egiziano evidentemente radicalizzato poi ucciso dal comandante della stazione locale dei Carabinieri non può essere derubricato come un semplice fatto di cronaca nera. Due oggi le strade che ritengo urgente percorrere: la prima è l’approvazione più veloce possibile al Senato del Ddl Sicurezza dove, grazie ad emendamenti della Lega, si introducono nuove disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con la copertura delle spese legali a favore del personale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio. La seconda strada è il rafforzamento dell’attività delle forze di polizia nei confronti di ambienti contigui alla radicalizzazione con l’adozione di più provvedimenti di espulsione per gli stranieri che si ritiene utilizzino il territorio italiano come base per attività illecite. Trovo inoltre inaccettabile che, come in altre occasioni, si possa mettere in moto una campagna ‘giustificazionista’ anche mediatica per l’aggressore di Verucchio così da stornare l’attenzione dal gesto criminale dettato dalla professione di fede e dalle vittime innocenti. Nascondere queste realtà significa disinformare i cittadini su un problema drammaticamente attuale”

Così in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.

“Appare poi incredibile che dal Pd, che nel riminese e in regione è forza di maggioranza, non si siano levati segnali di preoccupazione per la sicurezza e di vicinanza ai feriti e al militare. Prova evidente dell’imbarazzo di una sinistra che minimizza sia il fallimento delle politiche di integrazione sia il concreto pericolo della presenza di lupi solitari o di cellule radicalizzate e l’impatto negativo di un’immigrazione irregolare massiva. Sono invece evidenti i segnali di comunità di origine straniera che non hanno alcuna intenzione di integrarsi: lo dimostrano i ripetuti episodi di violenza che li vedono protagonisti o le intollerabili manifestazioni di odio verso l’Italia e gli italiani come accaduto a Milano nella notte di Capodanno. Sulla presenza anche in Italia di ‘lupi solitari’ radicalizzati e di cellule operanti nel jihad internazionale sembra non ci siano dubbi, non da oggi ma da diversi anni, come da altrettanto tempo la nostra intelligence è allertata contro queste forme di terrorismo. Appare anche evidente come questo pericolo si sia amplificato con i flussi di immigrazione illegale mettendo a rischio la sicurezza di qualunque località dove singoli soggetti di origine straniera si sentano autorizzati a compiere azioni violente e destabilizzanti, influenzati da un’intensa azione di proselitismo ideologico e dottrinale diffusa anche attraverso la rete social”.