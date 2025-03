Castel Maggiore (BO). Anziana chiama i Carabinieri perché sola, loro le portano una torta per il compleanno

Un gesto di solidarietà e vicinanza ha reso speciale il compleanno di un’anziana di Castel Maggiore (BO), che si era rivolta ai Carabinieri per chiedere compagnia nel giorno dei suoi 81 anni.

La chiamata alla Centrale Operativa

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18, una donna di 81 anni ha composto il numero della Centrale Operativa dei Carabinieri di Bologna con una richiesta insolita: non un’emergenza, ma un bisogno di compagnia. Sentendosi sola proprio nel giorno del suo compleanno, l’anziana ha chiesto di poter parlare con qualcuno. L’operatore, accortosi della delicatezza della situazione, ha continuato a rassicurarla al telefono mentre una pattuglia della Stazione di Calderara di Reno si dirigeva verso la sua abitazione.

Un compleanno speciale con i Carabinieri

Quando i militari hanno bussato alla porta, la donna li ha accolti con grande emozione, felice di avere qualcuno con cui condividere il suo giorno speciale. I Carabinieri si sono trattenuti con lei per ascoltarla e confortarla, dimostrando un’attenzione che è andata oltre il semplice servizio.

Prima di congedarsi, i militari hanno deciso di farle una sorpresa: le hanno regalato una torta di compleanno, trasformando così un giorno che rischiava di essere triste in un momento di festa. Commosso dal gesto, l’81enne ha voluto immortalare l’incontro con una foto ricordo insieme ai suoi nuovi amici in divisa.

Un esempio di vicinanza alla comunità

L’episodio, che ha toccato il cuore di molti, è un’ulteriore dimostrazione di come le forze dell’ordine non siano solo impegnate nella sicurezza, ma anche nel supporto umano e sociale della comunità. I Carabinieri, con un semplice ma significativo gesto, hanno ricordato all’anziana – e a tutti noi – che nessuno dovrebbe sentirsi solo, soprattutto in un giorno speciale come il compleanno.