Castel Maggiore, lite finisce a coltellate: tre giovani feriti, uno denunciato

Week end di violenza, quello appena trascorso, nella cintura nord di Bologna, dove un’aggressione a colpi di coltello ha lasciato a terra tre ragazzi, tutti tra i 23 e i 30 anni. L’episodio si è consumato a Castel Maggiore e ha richiesto l’intervento urgente di diverse pattuglie dei Carabinieri.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i tre feriti – fortunatamente non in condizioni gravi – sono stati soccorsi sul posto e poi affidati alle cure mediche. Poche ore dopo i fatti, l’autore dell’accoltellamento è stato identificato e denunciato: si tratta di un giovane di 23 anni, anche lui italiano e residente in zona, come le vittime.

Le cause che hanno scatenato la violenza non sono ancora del tutto chiare. Gli inquirenti stanno proseguendo gli accertamenti per comprendere dinamica e movente dell’aggressione, mentre l’episodio ha destato preoccupazione in una comunità solitamente tranquilla.