Castel San Pietro Terme, 51enne arrestato: era entrato in casa della compagna nonostante il divieto di avvicinamento

Aveva ricevuto appena una settimana fa un provvedimento cautelare di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla compagna. Nonostante ciò, un 51enne italiano con precedenti di polizia è stato sorpreso all’interno dell’abitazione e arrestato dai Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme.

L’uomo era indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali aggravate e violenza privata. La compagna, vittima delle condotte, era stata collocata in una struttura protetta.

Nei giorni scorsi, la donna aveva espresso la volontà di rientrare nel proprio appartamento, ma temendo di trovare l’ex convivente in casa, si era rivolta ai Carabinieri per essere accompagnata. I militari, dopo aver effettuato un sopralluogo per garantirle la sicurezza, hanno trovato il 51enne nascosto nella camera da letto, in palese violazione della misura cautelare.

L’arresto è scattato immediatamente. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, l’uomo sarà processato con giudizio direttissimo.