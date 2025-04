Castiglione di Cervia, il 9 aprile incontro pubblico sul progetto di Controllo di Vicinato

Il 9 aprile 2025, alle ore 20.30, si terrà un incontro pubblico a Castiglione di Cervia presso l’Oratorio di San Lorenzo, all’interno del Consiglio di Zona, per presentare il progetto di Controllo di Vicinato, un’iniziativa pensata per migliorare la sicurezza nella comunità attraverso la collaborazione attiva dei residenti e delle Forze dell’Ordine.

Il Controllo di Vicinato è un sistema di sicurezza semplice ed efficace, fondato sulle tradizionali regole di “buon vicinato” e di “attenzione sociale”. Questo progetto mira a prevenire furti e atti di microcriminalità, promuovendo la vigilanza e la solidarietà tra i cittadini. A oggi, il progetto ha già riscosso successo nelle frazioni di Savio, Pisignano, Cannuzzo, Montaletto e Villa Inferno, con una forte partecipazione da parte dei residenti.

Durante l’incontro, le Forze di Polizia illustreranno come ogni residente possa contribuire alla sicurezza del proprio quartiere, attraverso un approccio di segnalazione consapevole. È importante notare che il Controllo di Vicinato non prevede ronde o interventi diretti, ma si concentra sull’attività di osservazione e segnalazione alle autorità competenti, qualora vengano individuate situazioni sospette o emergenze.

I temi principali trattati durante l’incontro includeranno:

L’importanza di osservare attentamente il quartiere e fornire informazioni utili alle Forze dell’Ordine;

Come riconoscere segnali di allerta, come allarmi attivi o comportamenti sospetti;

La necessità di monitorare le proprietà dei vicini in loro assenza e di prestare attenzione a persone o veicoli con comportamenti anomali.

Per facilitare la comunicazione tra i residenti, sarà creato un gruppo WhatsApp dedicato al Controllo di Vicinato, in modo che i cittadini possano restare aggiornati e in contatto diretto con i coordinatori del progetto.

Il vicesindaco Gianni Grandu, assessore alla sicurezza, ha sottolineato l’importanza del progetto, affermando: “L’obiettivo principale di questo progetto è il coinvolgimento attivo e volontario dei cittadini nella prevenzione della criminalità e delle inciviltà, in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale e le Forze di Polizia. Invitiamo tutti i cittadini di Castiglione di Cervia a partecipare attivamente, contribuendo così a rendere la nostra comunità più sicura e accogliente per tutti”.